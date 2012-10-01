استقرار نظم اجتماعی لازمه دستیابی به جامعه ای قانونمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا رمضانی در مراسم تجلیل از شهروندان قانونمند و فرهنگیاران پلیس شهرستان دهگلان اظهار داشت: برای اجرای طرح های انضباط اجتماعی باید با رویکرد اطلاع رسانی و توجه به امر آموزش و نیز ترغیب مردم برای مشارکت در اجرای این طرح ها وارد عمل شد.

وی افزود: پایبندی به قوانین و مقررات ترافیکی، رعایت سیستم گردشی در شهر به منظور خدمت رسانی به شهروندان، رعایت نرخ های مصوب اعلامی از طرف سازمان و خوشرویی و برخورد شایسته با مسافرین از جمله معیارهای این انتخاب شهروندان نمونه و فرهنگیاران پلیس است.

فرمانده انتظانی دهگلان در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام افزایش 409 درصدی کشفیات مواد مخدر در شهرستان دهگلان بیان کرد: با اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان بسترهای مناسب برای رشد فضایل اخلاقی و شکوفایی ارزش‌های والای اسلامی فراهم شده است.

رمضانی ادامه داد: زدودن آثار ناپاک مفاسد اجتماعی، سرقت، مواد مخدر، توزیع اقلام ضد فرهنگی و اخلاقی و تجهیزات ماهواره از اثرات مثبت این طرح است.

وی رشد 155 درصدی کشف و جمع آوری تجهیزات گیرنده امواج ماهواره در شهرستان دهگلان خبرداد و یادآور شد: ماهواره ها ابزارهای تبلیغی دشمنان بوده و نیروی انتظامی دهگلان در راستای تشدید برخورد با هجمه های استکبار در سال جاری برنامه های کنترلی خود را در این زمینه افزایش داده است.

فرمانده انتظامی دهگلان همچنین از افزایش 165 درصدی کالاهای قاچاق و دخانیت و افزایش 93 درصدی کشف انواع اقلام زد فرهنگی ممنوعه در شهرستان خبرداد.