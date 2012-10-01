لزوم شفاف سازی در پرونده قتل دوچرخه سوار کرجی

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش برای دومین باردر چند سال اخیر شاهد قتل قهرمانان ورزشی کشور در استان البرز در اثر نزاع و درگیری های خیابانی بودیم، این بار درگیری، نزاع و بعد هم سلاح سرد مهرداد امینی جوان با اخلاق ورزشی کشور را به کام مرگ کشید تا بار دیگر افسوس و تاسف نه تنها جامعه ورزشی بلکه همه جامعه را فرا بگیرد.

حادثه دلخراشی که متاسفانه در خصوص چند و چون و جزئیات آن اطلاع رسانی شفافی نشد و خیلی زود صدایش خاموش شد.

برخی نشریه ها و جراید در خصوص علت و چرایی این حادثه مطالبی منتشر کردند که شاید در خور و شایسته یک قهرمان ورزشی نبود و انتظار می رفت در برابر شایعات و مطالب منتشر شده اطلاع رسانی شفاف و دقیقی از سوی مسئولان امر صورت گیرد تا مشخص شود دلیل این درگیری و نزاع چه بوده است.

هرچند علت و چرایی درگیری و نزاع و استفاده از سلاح سرد به اندازه اصل واقعه مهم نیست و بلکه با آسیب شناسی دقیق و به کارگیری روش های کاربردی از اصل اتفاق جلوگیری کنیم اما در موارد خاص که مقتول فردی نامی و قهرمان است بیان شفاف جزئیات و چرایی حادثه نیز از اهمیت دو چندانی برخوردار می شود.

در نشریه ها و جراید علت درگیری مزاحمت های تلفنی از طرف مرحوم امینی ذکر شد واین اصلا شایسته نبود، بی شک اختلاف نظر و اختلاف با ایجاد مزاحمت معناهایی متفاوت در اذهان را ایجاد می کند و ای کاش همان واژه اختلاف نظر دو جوان کم سن و سال عنوان می شد اگر اصل ماجرا همین بود!

متاسفانه در ساعات بعد از وقوع حادثه هیچ مقام مسئولی پاسخگوی جزئیات این حادثه دلخراش نبود و تنها در این خصوص فرمانده انتظامی استان البرز از حضور کمتر از یک ساعت ماموران پلیس در صحنه جرم خبرداد و در این خبر هیچ اشاره ای به علت و جزئیات حادثه نشده بود.

سرهنگ علی صالحی در گفتگو با خبرنگار در پاسخ به این سوال که چرا اطلاعات و جزئیات قتل مهرداد امینی قهرمان دوچرخه سواری کشور ارائه نشد اظهار داشت: در اولین زمان ممکن بعد از واقعه امیر گودرزی فرمانده انتظامی استان اطلاعات و جزئیات لازم را به صورت صریح اعلام کرد.

وی تصریح کرد: همه زوایای پرونده قتل مرحوم امینی واضح و روشن بود و هیچ نقطه مبهمی وجود نداشت که پلیس بخواهد در اطلاع رسانی کوتاهی کند.

صالحی گفت: اختلاف نظر و دعوای دو جوان به دخالت پدر انجامیده و سرانجام در یک نزاع و دعوای خیابانی امینی توسط پدر طرف دعوا و با ضربات پی در پی چاقو به قتل رسیده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا به مقوله قتل مرحوم امینی مانند مرحوم داداشی اهمیت داده نشد گفت: به هرحال قتل قتل است و پلیس به همه آنها یکسان رسیدگی می کند.

وی اظهار داشت: در ساعات اولیه قتل مرحوم امینی در خصوص اینکه وی همان قهرمان دوچرخه سواری است یا خیر ابهام وجود داشت که بعد از استعلام های لازم شک و شبهه ها از بین رفت.

طرح شکایت علیه امینی را تکذیب می کنم

جانشین فرماندهی انتظامی استان البرز در پاسخ به این سوال که در برخی نشریه ها مطلبی در خصوص طرح شکایت خانواده قاتل علیه امینی در خصوص مزاحمت های تلفنی، اظهار داشت: این مطلب را تکذیب می کنم هیچ شکایتی علیه امینی طرح نشده بود و از مشاجره تلفنی تا درگیری خیابانی و قتل تنها چند ساعت طول کشیده است.

جلوگیری از نزاع خیابانی فقط وظیفه پلیس نیست

وی در خصوص اینکه این چندمین بار است که در کرج شاهد قتل قهرمان های ورزشی هستیم و علاوه بر آن درگیری ها و نزاع های خیابانی گستردگی زیادی در استان دارد گفت: کنترل و جلوگیری درگیری ها و نزاع های خیابانی و جلوگیری از حمل سلح سرد فقط وظیفه پلیس نیست.

صالحی افزود: همه دستگاه ها با فرهنگ سازی و مردم با مشارکت همه جانبه با پلیس و رعایت نظم اجتماعی سهمی موثر در کنترل این مقوله دارند.