آیین افتتاحیه جشنواره تئاتر کودک در پنج منطقه همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بخش بین الملل نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با حضور کشورهای ایتالیا، آلمان، سوئیس و هلند برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، بخش بین الملل جشنواره نوزدهم با اجرای شش نمایش و یک کارگاه آموزشی از گروه های شناخته شده اروپایی برگزار می شود.

در این بخش، نمایش های "آلیس" به کارگردانی سالواتوره تراماچره از کشور ایتالیا، "تک نواز" به کارگردانی کارل کانلاس از اسپانیا، "فردیناندا " به کارگردانی مائورا بوتافاوا از ایتالیا، "چای برای بروم خرس کوچولو" از سوئیس، "فوتبالیست" به کارگردانی مایکل مکس رابرت از آلمان و "باغ‌های پلاستیکی" به کارگردانی سالواتوره تراماچره از ایتالیا حضور دارند.

گروه اینتراکت از کشور هلند نیز با مشارکت هنرمندان ایرانی و ضمن برگزاری کارگاه آموزشی، نمایشی را در ایام جشنواره آماده و اجرا خواهد کرد.

برگزاری افتتاحیه جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در پنج منطقه همدان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از برگزاری افتتاحیه نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در پنج منطقه شهری همدان خبر داد.

خسرو بیات گفت: سعی شده تا جشنواره امسال در میان مردم و کودکان و نوجوانان افتتاح شود که به این منظور پنج نقطه شهری و حاشیه شهر همدان برای برگزاری مراسم افتتاحه انتخاب شده است.

بیات ادامه داد: مناطق خضر، دیزج، پارک کودک، تالار فجر و مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی، به عنوان محل برگزاری افتتاحیه جشنواره برگزیده شده اند.

مدیر اجرایی نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اضافه کرد: استفاده از ظرفیت های مردم همدان در برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان امسال در دستور کار قرار گرفته و در این راستا برای تزریق نشاط به جامعه شهری و روستایی استان، در همه شهرستان های همدان برنامه های متنوعی اجرا خواهد شد.

وی از رسانه ها و مطبوعات خواست با نقد منصفانه و همراه با ارائه راهکار در ایجاد جامعه ای پویا و شکوفا بکوشند.

بازدید رایگان میهمانان جشنواره تئاتر کودک از بزرگترین غار آبی جهان

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر از بازدید رایگان میهمانان جشنواره تئاتر کودک و نوجوان از بزرگترین غار آبی جهان خبر داد.

حسن اسلامیان اظهار داشت: شرکت سیاحتی علیصدر به صورت مستمر در جلسات هماهنگی جشنواره ها حضور یافته و خدمات خود را به مهمانان جشنواره ارائه می دهد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه غار علیصدر، بزرگترین غاز آبی جهان است، این شرکت در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان برنامه فوق العاده ای دارد که بر مبنای آن میهمانان جشنواره بتوانند به صورت رایگان از غار علیصدر بازدید کنند.

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر اظهار داشت: میهمانان داخلی و خارجی جشنواره می توانند در دو روز از ایام جشنواره در ساعات فوق العاده خود، از غار علیصدر که یکی از نقاط گردشگری همدان است، بازدید کنند.

اسلامیان خاطرنشان کرد: برای آشنایی بیشتر میهمانان خارجی با بزرگترین غار آبی جهان، بروشورها و اطلاعات غار به شکل لاتین در اختیار میهمانان خارجی قرار می گیرد.

استفاده از زبان هنر برای بیان مفاهیم آموزشی اثربخش است

فرماندار رزن جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان را بسترساز تعالی شخصیتی کودکان و نوجوانان دانست.

ناصر صفایی استفاده از زبان هنر برای بیان مفاهیم آموزشی را بسیار اثربخش خواند و بر لزوم توجه به این مهم در جامعه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان فضای شاد و پرنشاطی را در استان رقم می‌زند، بیان کرد: ایجاد فضای سرزندگی و نشاط در ایجاد حس امیدآفرینی در جامعه از یک سو و تلاش برای پیشبرد بهتر امور از سوی دیگر مثمر ثمر خواهد بود.

فرماندار شهرستان رزن اظهار داشت : در حال حاضر هماهنگی‌های لازم برای برگزاری مطلوب جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در شهرستان رزن انجام شده است و یک سالن نمایش برای اجرای تئاترهای منتخب جشنواره قطعی و آماده سازی دو سالن دیگر نیز در حال پیگیری است.

جشنواره تئاتر کودک فرصتی برای رفع مشکلات موسیقی تئاتر کودک است

آهنگساز نمایش "پریماه در آسمان" موسیقی را زبان گویای تئاتر کودک و نوجوان دانست و گفت: برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان فرصت مناسبی برای رفع مشکلات موسیقی تئاتر کودک و نوجوان است.

محمد رضا جدیدی افزود: تئاتر یک هنر زنده است و در لحظه اتفاق می افتد و موسیقی در نمایش به خصوص نمایش کودکان و نوجوانان از اهمیت زیادی به لحاظ تاثیرگذاری بسیار بالا برخوردار است.

وی اظهار داشت: همیشه هنر نمایش با توجه به زنده بودنش با تماشاچی در تقابل بوده و بیشترین اثرگذاری را بر مخاطب داشته است.

وی با تاکید بر اهمیت موسیقی کودکان به خصوص در متون نمایشی نسبت به بی توجهی ها به این نوع موسیقی ابراز تاسف کرد و افزود: باید بیش از اینها به موسیقی کودک توجه شود.

این آهنگساز جایگاه موسیقی در تئاتر کودکان را با توجه به ذهن فعال این قشر مهم ارزیابی کرد و افزود: از موسیقی های شاخص و با درون مایه خوب در سبک های مختلف باید در نمایش های کودکان استفاده شود.

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودکان و نوجوانان از 16 تا 22 مهرماه امسال در استان همدان برگزار می شود.