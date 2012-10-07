برنامه کامل مسابقات فوتبال غرب آسیا اعلام شد/ عربستان حریف اول ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال، هفتمین دوره رقابتهای فوتبال غرب آسیا در کویت برگزار میشود و 11 تیم در آن حضور دارند.
در این مسابقات تیمها در سه گروه چهار تیمی به ترتیب زیر تقسیم بندی شدهاند که در گروه اول تیمهای کویت، عمان، لبنان و فلسطین قرار دارند. در گروه دوم نیز تیمهای ملی ایران، بحرین، یمن و عربستان سعودی همگروه شدهاند و در گروه سوم تیمهای ملی عراق، سوریه و اردن قرار گرفتهاند. از هر گروه یک تیم به مرحله نیمه نهایی صعود میکند و بهترین تیم دوم هر گروه به عنوان تیم چهارم در این مرحله از مسابقات حضور خواهد داشت.
- برنامه کامل این مسابقات به شرح زیر است:
مرحله گروهی
شنبه - 18/9/1391
* کویت - فلسطین، ساعت 17:55، ورزشگاه کاظما
* عمان - لبنان، ساعت 20، ورزشگاه الناصر
یکشنبه - 19/9/1391
* ایران - عربستان، ساعت 17:55، ورزشگاه کاظما
* بحرین - یمن، ساعت 20، ورزشگاه الناصر
دوشنبه - 20/9/1391
* عراق - اردن، ساعت 17:55، ورزشگاه الناصر
سه شنبه - 21/9/1391
* کویت - عمان، ساعت 17:55، ورزشگاه کاظما
* لبنان - فلسطین، ساعت 20، ورزشگاه الناصر
چهارشنبه - 22/9/1391
* ایران - بحرین، ساعت 17:55، ورزشگاه کاظما
* یمن - عربستان سعودی، ساعت 20، ورزشگاه الناصر
پنجشنبه - 23/9/1391
* عراق - سوریه، ساعت 17:55، ورزشگاه الناصر
جمعه - 24/9/1391
* کویت - لبنان، ساعت 17:55، ورزشگاه کاظما
* عمان - فلسطین، ساعت 17:55، ورزشگاه الناصر
شنبه - 25/9/1391
* ایران - یمن، ساعت 17:55، ورزشگاه کاظما
* بحرین - عربستان، ساعت 17:55، ورزشگاه الناصر
یکشنبه - 26/9/1391
* سوریه - اردن، ساعت 17:55، ورزشگاه الناصر
برنامه مرحله نیمه نهایی
سه شنبه - 28/9/1391
* تیم اول گروه اول - بهترین تیم دوم سه گروه ، ساعت 18، ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
* تیم اول گروه دوم - تیم اول گروه سوم، ساعت 20، ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
پنجشنبه - 30/9/1391
* دیدار رده بندی، ساعت 16:40، ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
* دیدار فینال، ساعت 19:15، ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
لازم به ذکر است براساس اعلام کمیته برگزاری رقابتها اگر بهترین تیم دوم از گروه اول باشد رقابتهای مرحله نیمه نهایی بدین ترتیب خواهد بود:
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