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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۳۸

برنامه کامل مسابقات فوتبال غرب آسیا اعلام شد/ عربستان حریف اول ایران

برنامه کامل مسابقات فوتبال غرب آسیا اعلام شد/ عربستان حریف اول ایران

مسابقات فوتبال غرب آسیا از 18 تا 28 آذرماه سال جاری با حضور 11 تیم در کویت برگزار می‌شود که تیم ملی فوتبال کشورمان در نخستین دیدار خود در این مسابقات روز 19 آذرماه به مصاف عربستان می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال، هفتمین دوره رقابت‌های فوتبال غرب آسیا در کویت برگزار می‌شود و 11 تیم در آن حضور دارند.

در این مسابقات تیم‌ها در سه گروه چهار تیمی به ترتیب زیر تقسیم بندی شده‌اند که در گروه اول تیم‌های کویت، عمان، لبنان و فلسطین قرار دارند. در گروه دوم نیز تیم‌های ملی ایران، بحرین، یمن و عربستان سعودی هم‌گروه شده‌اند و در گروه سوم تیم‌های ملی عراق، سوریه و اردن قرار گرفته‌اند. از هر گروه یک تیم به مرحله نیمه نهایی صعود می‌کند و بهترین تیم دوم هر گروه به عنوان تیم چهارم در این مرحله از مسابقات حضور خواهد داشت.

- برنامه کامل این مسابقات به شرح زیر است:
مرحله گروهی
شنبه - 18/9/1391
* کویت - فلسطین، ساعت 17:55، ورزشگاه کاظما
* عمان - لبنان، ساعت 20، ورزشگاه الناصر

یکشنبه - 19/9/1391
* ایران - عربستان، ساعت 17:55، ورزشگاه کاظما
* بحرین - یمن، ساعت 20، ورزشگاه الناصر

دوشنبه - 20/9/1391
* عراق - اردن، ساعت 17:55، ورزشگاه الناصر

سه شنبه - 21/9/1391
* کویت - عمان، ساعت 17:55، ورزشگاه کاظما
* لبنان - فلسطین، ساعت 20، ورزشگاه الناصر

چهارشنبه - 22/9/1391
* ایران - بحرین، ساعت 17:55، ورزشگاه کاظما
* یمن - عربستان سعودی، ساعت 20، ورزشگاه الناصر

پنجشنبه - 23/9/1391
* عراق - سوریه، ساعت 17:55، ورزشگاه الناصر

جمعه - 24/9/1391
* کویت - لبنان، ساعت 17:55، ورزشگاه کاظما
* عمان - فلسطین، ساعت 17:55، ورزشگاه الناصر

شنبه - 25/9/1391
* ایران - یمن، ساعت 17:55، ورزشگاه کاظما
* بحرین - عربستان، ساعت 17:55، ورزشگاه الناصر

یکشنبه - 26/9/1391
* سوریه - اردن، ساعت 17:55، ورزشگاه الناصر

برنامه مرحله نیمه نهایی
سه شنبه - 28/9/1391
* تیم اول گروه اول - بهترین تیم دوم سه گروه ، ساعت 18، ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود
* تیم اول گروه دوم - تیم اول گروه سوم، ساعت 20، ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

پنجشنبه - 30/9/1391
* دیدار رده بندی، ساعت 16:40، ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود
* دیدار فینال، ساعت 19:15، ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

لازم به ذکر است براساس اعلام کمیته برگزاری رقابتها اگر بهترین تیم دوم از گروه اول باشد رقابتهای مرحله نیمه نهایی بدین ترتیب خواهد بود:

سه شنبه - 28/9/1391
* تیم اول گروه اول - تیم اول گروه سوم، ساعت 18، ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود
* تیم اول گروه دوم - تیم دوم گروه اول، ساعت 20، ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود
کد مطلب 1709234

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