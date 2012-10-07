برنامه کامل مسابقات فوتبال غرب آسیا اعلام شد/ عربستان حریف اول ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال، هفتمین دوره رقابت‌های فوتبال غرب آسیا در کویت برگزار می‌شود و 11 تیم در آن حضور دارند.

در این مسابقات تیم‌ها در سه گروه چهار تیمی به ترتیب زیر تقسیم بندی شده‌اند که در گروه اول تیم‌های کویت، عمان، لبنان و فلسطین قرار دارند. در گروه دوم نیز تیم‌های ملی ایران، بحرین، یمن و عربستان سعودی هم‌گروه شده‌اند و در گروه سوم تیم‌های ملی عراق، سوریه و اردن قرار گرفته‌اند. از هر گروه یک تیم به مرحله نیمه نهایی صعود می‌کند و بهترین تیم دوم هر گروه به عنوان تیم چهارم در این مرحله از مسابقات حضور خواهد داشت.

- برنامه کامل این مسابقات به شرح زیر است:

مرحله گروهی

شنبه - 18/9/1391

* کویت - فلسطین، ساعت 17:55، ورزشگاه کاظما

* عمان - لبنان، ساعت 20، ورزشگاه الناصر

یکشنبه - 19/9/1391

* ایران - عربستان، ساعت 17:55، ورزشگاه کاظما

* بحرین - یمن، ساعت 20، ورزشگاه الناصر

دوشنبه - 20/9/1391

* عراق - اردن، ساعت 17:55، ورزشگاه الناصر

سه شنبه - 21/9/1391

* کویت - عمان، ساعت 17:55، ورزشگاه کاظما

* لبنان - فلسطین، ساعت 20، ورزشگاه الناصر

چهارشنبه - 22/9/1391

* ایران - بحرین، ساعت 17:55، ورزشگاه کاظما

* یمن - عربستان سعودی، ساعت 20، ورزشگاه الناصر

پنجشنبه - 23/9/1391

* عراق - سوریه، ساعت 17:55، ورزشگاه الناصر

جمعه - 24/9/1391

* کویت - لبنان، ساعت 17:55، ورزشگاه کاظما

* عمان - فلسطین، ساعت 17:55، ورزشگاه الناصر

شنبه - 25/9/1391

* ایران - یمن، ساعت 17:55، ورزشگاه کاظما

* بحرین - عربستان، ساعت 17:55، ورزشگاه الناصر

یکشنبه - 26/9/1391

* سوریه - اردن، ساعت 17:55، ورزشگاه الناصر

برنامه مرحله نیمه نهایی

سه شنبه - 28/9/1391

* تیم اول گروه اول - بهترین تیم دوم سه گروه ، ساعت 18، ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

* تیم اول گروه دوم - تیم اول گروه سوم، ساعت 20، ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

پنجشنبه - 30/9/1391

* دیدار رده بندی، ساعت 16:40، ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

* دیدار فینال، ساعت 19:15، ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

لازم به ذکر است براساس اعلام کمیته برگزاری رقابتها اگر بهترین تیم دوم از گروه اول باشد رقابتهای مرحله نیمه نهایی بدین ترتیب خواهد بود:

سه شنبه - 28/9/1391

* تیم اول گروه اول - تیم اول گروه سوم، ساعت 18، ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود