سیب زمینی اصلی ترین صادرات اردبیل/ صادرکنندگان مشکل دارند

به گزارش خبرنگار مهر، کشاورزی و صنعت گردشگری دو محور اصلی توسعه اقتصادی استان اردبیل شناخته می شوند به همین دلیل حساسیت بر این دو محور بیشتر از زمانهای گذشته شده و مردم استان انتظار دارند مسئولان استانی با رفع پستی و بلندیهای فعالان این عرصه راه توسعه اقتصادی استان هموار کنند.
سیب زمینی در کنار محصولاتی مانند گندم، جو و... عمده محصولات کشاورزی استان را تشکیل داده و بیشترین سهم را در سبد صادراتی استان تشکیل می دهد اما مشکلات صادرکنندگان این محصول هر روز بیشتر شده و انگیزه کار را از کشاورزان منطقه می گیرد.
تولید 600 هزار تن سیب زمینی مازاد در اردبیل
معاون مالی جهاد کشاورزی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به میزان تولید سیب زمینی مازاد در استان گفت: سالانه بیش از 600 هزار تن سیب زمینی مازاد بر مصرف استان در اردبیل تولید می شود که باید مقدمات لازم برای صادرات این محصول انجام شود.
اصغر پرتوی با اشاره به استقبال بازارهای هدف از سیب زمینیهای اردبیل تصریح کرد: کیفیت سیب زمینی تولیدی کشاورزان اردبیلی بالاتر از کیفیت سیب زمینیهای استانهای دیگر است به همین جهت در کشورهای هدف سیب زمینی اردبیل استقبال مناسبی می شود که فرصتی برای استان است.
وی با بیان اینکه باید علل استقبال از سیب زمینی اردبیل در کشورهای هدف را مورد توجه قرار داد، افزود: کیفیت و نوع بسته بندی سیب زمینی در کشورهای وارد کننده مورد توجه است بنابراین باید با بالابردن کیفیت سیب زمینی و خلاقیت در نوع بسته بندی آن می توان میزان صادرات این محصول را بالا برد.
پرتوی با اشاره به ضرورت توجه به نوع بسته بندی سیب زمینی صادراتی اضافه کرد: بسته بندی سیب زمینی صادراتی باید بر اساس خواسته تجار کشورهای هدف باشد تا این تجار برای خرید سیب زمینی اردبیل تشویق شوند.
معاون مالی جهاد کشاورزی استان عوارض گمرکات را از دیگر مشکلات صادر کنندگان سیب زمینی در استان برشمرد و ادامه داد: باید مشکلات عوارض گمرکی صادرکنندگان این محصول رفع شود تا تجار کالای خود را زود از گمرک ترخیص کنند.
حال با این میزان مازاد تولید سیب زمینی مرغوب و در حالی که به دلیل اشباع بازار داخلی استان قیمت آن به شدت با افت مواجه می شود و کشاورزان سیب زمینی کار را متضرر می کند، باید دست به دامان صادرات شد که این کار نیز با مشکلاتی روبرو است که باید با همکاری نهادهای مرتبط و حتی تغییر قوانین یا اصلاح آن مرتفع گردد.
معاون توسعه بازرگانی خارجی صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند صادرات سیب زمینی اردبیل گفت: استان اردبیل در تولید سیب زمینی مازاد بر مصرف روند مناسبی داشته و هر ساله مقدار زیادی سیب زمینی به کشورهای همجوار صادر می کند.
وی عوارض صادرات سیب زمینی را یکی از مشکلات صادرکنندگان سیب زمینی استان دانست و افزود: مشکل عوارض صادرات سیب زمینی از سال 86 اعمال شده که به دلیل عدم اطلاع رسانی برخی از صادرکنندگان با مشکلاتی در این زمینه مواجه می شوند.
دبیر کارگروه توسعه صادرات استان بیگ زاده با بیان اینکه قوانین عوارض صادرات سیب زمینی از 21 مهر ماه اعمال خواهد شد، متذکر شد: قوانین عوارض صادرات سیب زمینی به گمرکات کشور ابلاغ شده و باید پیگیری شود تا با اجرای آن قوانین مشکلات عوارضی صادر کنندگان سیب زمینی رفع شود.
جوایز سیب زمینی باید بر اساس ارزش و وزن باشد
علی اصغر عباس زاده با بیان اینکه جوایز صادرات سیب زمینی بر مبنای بسته بندی است، تصریح کرد: به بسته های 10 و 20 کیلویی جوایز صادراتی تعلق می گیرد اما به بسته های 50 و 100 کیلویی جوایز در نظر گرفته نشده است که همین امر مشکلاتی را برای صادرکنندگان به وجود می آورد.
با فرا رسیدن فصل برداشت سیب زمینی در اردبیل صادر کنندگان این محصول کشاورزی با مشکلاتی در صادرات به کشور هدف مواجه می شوند که این امر مسئولیت دستگاه های مربوطه را سنگین می کند تا حرفهای خود را عملی کرده و با رفع مشکلات تجار در توسعه اقتصادی استان گامی عملی بردارند.
گزارش: توحید مهدوی
