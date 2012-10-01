سیب زمینی اصلی ترین صادرات اردبیل/ صادرکنندگان مشکل دارند

به گزارش خبرنگار مهر، کشاورزی و صنعت گردشگری دو محور اصلی توسعه اقتصادی استان اردبیل شناخته می شوند به همین دلیل حساسیت بر این دو محور بیشتر از زمانهای گذشته شده و مردم استان انتظار دارند مسئولان استانی با رفع پستی و بلندیهای فعالان این عرصه راه توسعه اقتصادی استان هموار کنند.

سیب زمینی در کنار محصولاتی مانند گندم، جو و... عمده محصولات کشاورزی استان را تشکیل داده و بیشترین سهم را در سبد صادراتی استان تشکیل می دهد اما مشکلات صادرکنندگان این محصول هر روز بیشتر شده و انگیزه کار را از کشاورزان منطقه می گیرد.

تولید 600 هزار تن سیب زمینی مازاد در اردبیل

معاون مالی جهاد کشاورزی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به میزان تولید سیب زمینی مازاد در استان گفت: سالانه بیش از 600 هزار تن سیب زمینی مازاد بر مصرف استان در اردبیل تولید می شود که باید مقدمات لازم برای صادرات این محصول انجام شود.

اصغر پرتوی با اشاره به استقبال بازارهای هدف از سیب زمینیهای اردبیل تصریح کرد: کیفیت سیب زمینی تولیدی کشاورزان اردبیلی بالاتر از کیفیت سیب زمینیهای استانهای دیگر است به همین جهت در کشورهای هدف سیب زمینی اردبیل استقبال مناسبی می شود که فرصتی برای استان است.

وی با بیان اینکه باید علل استقبال از سیب زمینی اردبیل در کشورهای هدف را مورد توجه قرار داد، افزود: کیفیت و نوع بسته بندی سیب زمینی در کشورهای وارد کننده مورد توجه است بنابراین باید با بالابردن کیفیت سیب زمینی و خلاقیت در نوع بسته بندی آن می توان میزان صادرات این محصول را بالا برد.

پرتوی با اشاره به ضرورت توجه به نوع بسته بندی سیب زمینی صادراتی اضافه کرد: بسته بندی سیب زمینی صادراتی باید بر اساس خواسته تجار کشورهای هدف باشد تا این تجار برای خرید سیب زمینی اردبیل تشویق شوند.

معاون مالی جهاد کشاورزی استان عوارض گمرکات را از دیگر مشکلات صادر کنندگان سیب زمینی در استان برشمرد و ادامه داد: باید مشکلات عوارض گمرکی صادرکنندگان این محصول رفع شود تا تجار کالای خود را زود از گمرک ترخیص کنند.

پرداخت یارانه برای صادرات سیب زمینی



حال با این میزان مازاد تولید سیب زمینی مرغوب و در حالی که به دلیل اشباع بازار داخلی استان قیمت آن به شدت با افت مواجه می شود و کشاورزان سیب زمینی کار را متضرر می کند، باید دست به دامان صادرات شد که این کار نیز با مشکلاتی روبرو است که باید با همکاری نهادهای مرتبط و حتی تغییر قوانین یا اصلاح آن مرتفع گردد.



معاون توسعه بازرگانی خارجی صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند صادرات سیب زمینی اردبیل گفت: استان اردبیل در تولید سیب زمینی مازاد بر مصرف روند مناسبی داشته و هر ساله مقدار زیادی سیب زمینی به کشورهای همجوار صادر می کند.



صدیف بیگ زاده با بیان اینکه سیب زمینی یک سوم صادرات این استان به کشورهای خارجی را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: این حجم از صادرات سیب زمینی نیازمند توجه بیشتر به صادرکنندگان این محصول و رفع مشکلات آنها است.



وی عوارض صادرات سیب زمینی را یکی از مشکلات صادرکنندگان سیب زمینی استان دانست و افزود: مشکل عوارض صادرات سیب زمینی از سال 86 اعمال شده که به دلیل عدم اطلاع رسانی برخی از صادرکنندگان با مشکلاتی در این زمینه مواجه می شوند.



دبیر کارگروه توسعه صادرات استان بیگ زاده با بیان اینکه قوانین عوارض صادرات سیب زمینی از 21 مهر ماه اعمال خواهد شد، متذکر شد: قوانین عوارض صادرات سیب زمینی به گمرکات کشور ابلاغ شده و باید پیگیری شود تا با اجرای آن قوانین مشکلات عوارضی صادر کنندگان سیب زمینی رفع شود.



بیگ زاده با بیان اینکه دولت برای تشویق صادرکنندگان سیب زمینی قوانینی را مصوب کرده است، اضافه کرد: دولت برای صادرات هر کیلو سیب زمینی 100 ریال یارانه پرداخت می کند که این یارانه علاوه بر سیب زمینی شامل محصول پیاز هم می شود.





جوایز سیب زمینی باید بر اساس ارزش و وزن باشد



وی با اشاره به میزان یارانه صادرکنندگان سیب زمینی در استان ادامه داد: یارانه صادر کنندگان سیب زمینی استان حدود 30 میلیارد ریال برآورد شده که پرونده های آن تشکیل و با ابلاغ بودجه مورد نیاز یارانه ها پرداخت خواهد شد.

اما یارانه ای که دولت برای صادرات سیب زمینی اعمال کرده با توجه به نحوه و شیوه پرداخت آن با مشکلاتی همراه است که حتی مسئولان گمرک نیز به آن اذعان دارند و البته تاکید دارند که این قوانین باید از سوی دولت اصلاح شود.

مدیر کل گمرکات استان اردبیل در این خصوص با اشاره به ضرورت توجه به توسعه صادرات سیب زمینی استان گفت: برای توسعه صادرات سیب زمینی استان دو مبحث بسته بندی و جوایز صادراتی مطرح است که مشکلاتی را به وجود آورده اند.



علی اصغر عباس زاده با بیان اینکه جوایز صادرات سیب زمینی بر مبنای بسته بندی است، تصریح کرد: به بسته های 10 و 20 کیلویی جوایز صادراتی تعلق می گیرد اما به بسته های 50 و 100 کیلویی جوایز در نظر گرفته نشده است که همین امر مشکلاتی را برای صادرکنندگان به وجود می آورد.



وی با بیان اینکه جوایز صادراتی سیب زمینی نباید بر مبنای بسته بندی باشد، افزود: جوایز صادرات سیب زمینی باید بر اساس وزن و ارزش صادرات باشد تا صادرکنندگان مجبور نشوند که سیب زمینی را با بسته های 10 یا 20 کیلویی به کشور دیگر فرستاده و بعد از عبور ار مرز دو کشور سیب زمینی را به صورت 50 یا 100 کیلویی بسته بندی کنند.



عباس زاده با بیان اینکه نگاه تخصصی به صادرات سیب زمینی لازم است، اضافه کرد: کشور هدف به دیده واردات به سیب زمینی نگاه کرده و تعرفه را بالا می برد تا هزینه واردات بیشتر شود که این کار موجب از دست دادن بازار کشورهای هدف می شود بنابراین باید نظر متقاضیان را نیز در نظر گرفت.



مدیر کل گمرکات استان خواستار برگزاری جلسه مسئولان مربوطه با صادر کنندگان سیب زمینی استان شد و گفت: باید با برگزاری جلساتی در جریان مشکلات صادرکنندگان قرار گرفته و برای رفع آن مشکلات اقدامات عملی انجام داد.

اشتغالزایی پیامد توسعه صادرات محصولات کشاورزی



با فرا رسیدن فصل برداشت سیب زمینی در اردبیل صادر کنندگان این محصول کشاورزی با مشکلاتی در صادرات به کشور هدف مواجه می شوند که این امر مسئولیت دستگاه های مربوطه را سنگین می کند تا حرفهای خود را عملی کرده و با رفع مشکلات تجار در توسعه اقتصادی استان گامی عملی بردارند.



رفع این مشکلات و صادرات مطلوب با قیمت مناسب به کشورهای هدف بی شک توسعه کشاورزی استان را به همراه خواهد داشت و با توجه به پتانسیل اشتغالزایی حوزه کشاورزی، گرایش به افزایش کشت می تواند در رفع بیکاری مزمن منطقه تاثیرگذار باشد.

