به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی با صدور بیانیه ای ضمن محکومیت اقدام آمریکا در خصوص حذف نام گروهک تروریستی منافقین از فهرست تروریست های جهان بیان داشته است: ملت مبارز ایران اسلامی ضمن محکوم نمودن شدید این اقدام غیر مسئولانه دولت آمریکا که با بیش از دو سال فعالیت های پوششی و علنی برخی مقامات رسمی این کشور در حمایت از خارج ساختن نام گروهک تروریستی منافقین از فهرست مزبور صورت گرفت، اعلام می دارد که این گونه اقدامات مغایر با تعهدات حقوقی و بین المللی آمریکا باعث مسئولیت آن دولت درهمه اقدامات تروریستی گذشته ، حال و آینده این گروهک خواهد شد که باید در قبال آن پاسخگو باشد .

وی در ادامه این بیانیه آورده است: دولت آمریکا سرانجام پس از سالها پنهانکاری درحمایت از گروهک تروریستی منافقین با خارج ساختن نام این گروهک منفور از فهرست تروریستی آن کشور، برفهرست بلند اقدامات ضد ایرانی خود افزود و با این اقدام خود بار دیگر ثابت کرد که رفتارهای این کشور با هیچ منطقی سازگاری ندارد .



نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در بخش دیگر این بیانیه می افزاید: اگر چه این گروهک پیش از این نیز آزادانه و بدون هیچ مانعی در امریکا فعالیت می نمود اما دولت آمریکا با این اقدام مغایر با مسئولیت های بین المللی خود ثابت نمود که همچنان با نگاه ابزاری به پدیده تروریسم از معیارهای دوگانه دراین خصوص استفاده می کند و تروریسم از نظر این کشور به تروریسم خوب و بد تقسیم می شود.



آیت الله دری نجف آبادی با بیان این که پیشینه و عملکرد سیاه تروریستی این گروهک در قبال ملت ایران و مزدوری رژیم صدام و شهادت هزاران نفر از مردم بی گناه و مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران بدست آنها، موضوعی نیست که برای افکار عمومی جهان پوشیده باشد آورده است: دولت آمریکا با این اقدام، رسما و عملا خود را همراه و حامی فعالیت های تروریستی و جنایات این گروهک بر ضد ملت های ایران، عراق و حتی اتباع آمریکایی قرار داده است .

وی در ادامه از مجامع حقوقی و بین المللی خواسته تا با عمل به تعهدات حقوقی، قانونی و اخلاقی خود این اقدام غیر مسئولانه و مخالف حقوق ملتها را محکوم نموده و اجازه ندهند آمریکا بیش از این به اقدامات ضد اسلامی و ضد انسانی خود عمل نماید.



نماینده ولی فقیه در استان مرکزی همچنین در این بیانیه آورده است: بدون تردید حمایت مستقیم و غیر مستقیم آمریکا از این جنایت پیشگان و سازندگان فیلم موهن نسبت به ساحت مقدس رسول اکرم (ص) نشاندهنده دشمنی با ملت بزرگ ایران و اسلام و عدم صداقت آنها در مبارزه با تروریزم و سیاست بازی و رسوایی نکبت بار آنها در عرصه جهانی است ملت آمریکا و شخصیت های حقیقی و حقوقی آمریکا و تمامی آزادیخواهان و طرفداران آزادی و حقوق ملتها و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل باید آمریکا را دراین قبیل اقدامات غیر مسئولانه خود محکوم و مورد باز خواست و مواخذه قرار دهند.

آیت الله دری نجف آبادی با اشاره به جنایت های تروریستی دشمنان انقلاب طی چند دهه اخیر افزوده است: با نگاهی به عملکرد چند دهه جنایت، وحشت، ترور، اقدامات ضد بشری و شهادت هفده هزار شهید مظلوم اقدامات تروریستی در ایران عزیز و هزاران نفر از ملت مظلوم عراق عملکرد اسفبار و نفرت آمیز دولتمردان آمریکا را با شدت محکوم و بی صداقتی و دروغگویی آنها را به باد انتقاد می گیریم.