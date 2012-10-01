کاهش 20 درصدی تلفات جاده ای در استان زنجان

سردار یحیی شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور سه گواهی نامه برای خودروهای سنگین، نیمه سنگین و سبک درآینده توسط پلیس استان خبر داد و افزود: در این راستا هوشمند کردن گواهینامه ها هم از برنامه های آتی پلیس است.

وی اظهار داشت :با بهره برداری پایش تصویری در سطح استان نو کردن ناوگان خودرویی و تقویت خودروهای پلیس راه از دیگر برنامه ها پلیس در سال آتی است.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت : ساختمان راهنمایی و رانندگی شهرستان ابهر با زیر بنای 565 هزار متر مربع در دو طبقه در حال احداث است که 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سردار شرفی تاکید کرد: امسال آمایش واحدهای راهنمایی و رانندگی در برنامه است و به لحاظ توسعه شهری در شهرک های اقماری گلشهر کاظمیه و اسلام آباد و کارمندان نیاز اساسی به راهنمایی و رانندگی است .

وی در ادامه افزود: در شش ماهه نخست امسال دو هزار و 835 فقره تصادف در استان رخ داده است .

فرمانده انتظامی استان زنجان یاد آور شد: استان زنجان رتبه دوم را در کشور در قوانین راهنمایی و رانندگی را به خود اختصاص داده است .

سردار شرفی گفت:در راستای کاهش تصادفات و تلفات جانی باید مردم قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند چرا که احترام به قانون از بسیاری از معضلات در جامعه جلوگیری می کند .

وی، به لزوم برقراری امنیت در جامعه اشاره کرد و افزود: امنیت در جامعه در صورتی میسر است که همه مردم در برقرای امنیت با پلیس همکاری کنند .

فرمانده انتظامی استان زنجان ادامه داد: توجه و بهاء دادن به امنیت توسعه کشور را در همه حوزه ها را به دنبال دارد .