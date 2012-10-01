فوتبال منتظر دومین موفقیت بزرگ در "مهر"/ سپاهان به دنبال جاده صعود

به گزارش خبرگزاری مهر، دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا از فردا سه‌شنبه با برگزاری دو مسابقه آغاز می‌شود که یکی از آنها دیدار الاهلی عربستان با سپاهان ایران است که چهارمین رویارویی این دو تیم در رقابت‌های فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا محسوب می‌شود.

در مرحله گروهی این جام سپاهان در خانه الاهلی به تساوی یک بر یک رسید اما در ورزشگاه فولادشهر با نتیجه 2 بر یک این تیم عربستانی را از پیش رو برداشت تا به عنوان تیم نخست گروه C به مرحله حذفی صعود کند.

در مرحله یک‌هشتم نهایی سپاهانی‌ها با 2 گل استقلال تهران را شکست دادند و تیم الاهلی عربستان که در جریان بازی برابر میزبانش الجزیره امارات به تساوی 3 بر 3 دست یافته بود، در ضربات پنالتی با نتیجه 4 بر 3 و در مجموع با برتری 7 بر 6 حریف اماراتی‌اش را شکست داد و به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرد.

سپاهان ایران و الاهلی عربستان به حکم قرعه بار دیگر در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا رودروی هم قرار گرفتند که بازی رفت با تساوی بدون گل در ورزشگاه فولادشهر به پایان رسید که این مسئله کار تنها نماینده فوتبال کشورمان را برای صعود به دیدار نیمه نهایی این جام سخت‌تر کرد.

سپاهانی‌ها پس از تساوی در بازی پرحاشیه دور رفت که با پرتاب نارنجک به زمین بازی تا مرز تعطیلی پیش رفت، با دو پیروزی متوالی برابر پرسپولیس در خانه و ملوان در بندرانزلی به صدرجدول لیگ ایران صعود کردند تا با روحیه مضاعف گام به میدان سخت رقابت با الاهلی عربستان بگذارند.

حریف عربستانی زردپوشان اصفهانی هم پس از بازی رفت، در مسابقات لیگ حرفه‌ای این کشور با 3 گل در زمین الفصیلی به پیروزی دست یافت اما دیدارشان با الاتفاق لغو شد. آنها با 3 بازی کمتر، با 11 امتیاز در رده ششم لیگ کشورشان قرار گرفته‌اند.

تیم سپاهان در گذشته نتایج خوبی برابر تیم‌های باشگاهی عربستان در این کشور کسب کرده است، به همین دلیل فوتبالدوستان کشورمان امیدوار هستند پس از صعود نوجوانان ایران به جام جهانی نوجوانان 2013 امارات، با موفقیت زردپوشان ایرانی در این بازی و صعود به جمع چهار تیم برتر آسیا، شاهد دومین موفقیت بزرگ فوتبال ایران در ماه "مهر" باشند.

- برنامه دیدارهای دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

سه‌شنبه - 10/07/91

* گوانگجو اورگرانده چین - الاتحاد عربستان، ساعت 15، ورزشگاه گوانگجو

- الاتحاد عربستان در بازی رفت به پیروزی 4 بر 2 دست یافت.

* الاهلی عربستان - سپاهان ایران، ساعت 20:45، ورزشگاه ملک عبدالله الفیصل جده

- بازی رفت این دو تیم با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید.

چهارشنبه - 11/07/91

* اف سی بنیادکار ازبکستان - آدلاید یونایتد استرالیا، ساعت 1730، ورزشگاه جار تاشکند

- بازی رفت این دو تیم به نتیجه تساوی 2 بر 2 انجامید.

* الهلال عربستان - اولسان هیوندای کره‌جنوبی - ساعت 20:40، ورزشگاه ملک فهد ریاض

- اولسان هیوندای کره جنوبی در بازی رفت به پیروزی یک بر صفر رسید.