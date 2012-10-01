امیرحسین عنایتی با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: برای اولین بار در ایران یک مجموعه عاشورایی با این عظمت ساخته می‌شود. در واقع 300 فیلم کوتاه در یک خانواده تولید خواهد شد که کارگردانان بسیاری خود را در ساخت آن محک می‌زنند.

وی افزود: نگارش این فیلم‌ها تاثیر گرفته از سه ضلع عاشورایی، مهدویت و غدیر است که در هر قسمت به صورت مستقل به آن پرداخته می‌شود. تهیه کنندگی این مجموعه را خودم بر عهده دارم و مدیر نویسندگان آن رضا شرف‌نژاد است.

این تهیه‌کننده ادامه داد: در حال حاضر گروه در حال نگارش طرح‌ها هستند و بعد از این مرحله، نگارش اصلی فیلمنامه‌ها آغاز می‌شود. به این ترتیب پیش بینی می‌کنم تا سه ماه دیگر با پیشرفت نگارش فیلمنامه‌ها تصویربرداری کنیم.

عنایتی یادآور شد: اولویت کارگردانی این فیلم‌ها با کارگردانان جوان است و تاکنون 180 کارگردان برای همکاری اعلام آمادگی کرده‌اند و از میان آنها حضور 28 نفر قطعی شده است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد با حمایت از اینگونه طرح‌ها، فیلمسازان جوان شیعه به حفظ آرمانها و ارزش‌های شیعه با استفاده از صنعت سینما ترغیب شوند.

عنایتی ساخت برنامه‌ها و فیلم‌های تلویزیونی از جمله "تاوان"، "حرمت"، "بازگشت" و "اس ام اس دقیقه نود" را در کارنامه هنری خود به ثبت رسانده است.