نرم افزارهای امنیتی در داخل کشور تولید می شوند/حملات و آزار و اذیتهای روزانه

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس بررسی های انجام شده و برگزاری جلسات با تولیدکنندگان داخلی حوزه نرم افزار و امنیت، امروزه با توجه به افزایش چشمگیر تعداد شرکتهای دانش بنیان در داخل کشور قادر به ایجاد و توسعه نرم افزارهای بزرگی در حوزه کاربردی، صورت حسابها و اداره شبکه و سیستمها هستیم که قبل از این توانایی ایجاد آن را نداشتیم.

وی با اشاره به تحول در حوزه امنیت شبکه خاطرنشان کرد: هم اکنون درصد بالایی از نرم افزارهای امنیتی در داخل کشور تولید می شود و یکی از آثار آن همین امنیتی است که علی رغم حملات و آزار و اذیتها شاهد آن هستیم.



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه اظهار کرد: حملات و آزار و اذیتها به صورت روزانه وجود دارد که الحمدالله عمده آنان در گیت ها و دروازه های ورودی کشور کشف و خنثی می شوند.



تقی پور افزود: کنترل بدافزارهایی که بعضا از طریق حافظه های دستی و فلش مموری وارد کشور می شوند هم با تدابیر اندیشیده شده به نحو قابل ملاحظه ای بهبود پیدا کرده و خوشبختانه مورد یا آسیبی در این خصوص وجود ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش 18 برابری شرکتهای دانش بنیان طی 3-4 سال اخیر در کشور خبر داد.