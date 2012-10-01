هنر بهترین ابزار برای انتقال مضامین دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد واعظی شامگاه یکشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه خوشنویسی صریر روحانی در قم در گفتگو با خبرنگاران هدف از اجرای برنامه های هنری در رشته های مختلف و تشکیل انجمن در این زمینه را متمرکز کردن ظرفیتهای هنری طلاب عنوان کرد.



وی اضافه کرد: در حوزه علمیه هنرمندان زیادی در رشته های مختلف مشغول به کار هستند که گردآمدن آنان در یک انجمن و تجمیع قوا می تواند دستاوردهای مناسبتری را برای حوزه و جامعه داشته باشد.



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه با اشاره به نقش هنر در تبلیغ دین اظهار داشت: هنر به خصوص هنر خوشنویسی از دیرباز با حوزه و حوزویان عجین بوده است و بزرگان و علمای ما به این موضوع اهتمام داشته اند.



حجت الاسلام واعظی تاکید کرد: هنر نقش مهمی در انتقال ارزشها و مفاهیم دینی می تواند داشته باشد و خوشنویسی یکی از ابزاری است که می توان مضامین بلند دینی و آموزه های روایی و قرآنی را از طریق آن به مخاطب منتقل کرد و به علت جذابیت و چشم نوازی که دارد به درون خانه های مردم برد.

