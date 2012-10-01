به گزارش خبرنگار مهر،‌ انتشار آلبوم موسیقی "رخصت" با صدای زنده‌یاد ناصر عبداللهی در کنار زنده کردن یاد و خاطره این هنرمند فقید باردیگر این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که حقوق مادی و معنوی این آثار متعلق به کیست؟

آلبوم "رخصت" ده قطعه را با عنوان‌های راز مبهم‌، پنجره، رخصت، دل عاشق، عشق قشمی و... شامل می‌شود و محمدعلی بهمنی، علی سپانلو‌، حسن علیشیری‌، داوود لطف‌الله و ناصر عبداللهی ترانه‌سرایان این اثر معرفی شده‌اند‌. در این آلبوم قطعه "عشق قشمی" از قطعات قدیمی خطه جنوب است که توسط مهدی عندلیبی و ناصر عبداللهی بازسازی و بازخوانی شده است.

مهدی عندلیبی، آهنگساز، تنظیم‌کننده و مدیرتولید این اثر در کاور آلبوم چنین نوشته است: "رخصت حاصل عمری خاطره، حاصل عمری تلاطم، حاصل یک صبر طولانی و سخت و مجموع همه اضافه‌ها و ضروریت‌های روزگار است. رخصت امروز می‌آید برای اینکه رخصت را باید گرفت تا به قلب فردا زد. وی همچنین از کسانی که او و ناصر را در راستای هنر ایران زمین حمایت کرده‌اند، به ویژه سعید معظمی، دکتر کیارش حسن‌زاده، رضا کریمی، علیرضا نعیم‌آسا، غلام علمشاهی، صدرالدین حسین خانی، دکتر احمد جولانی و حامد مهدوی، تشکر کرده‌است."



یادداشتی از فرزندان زنده‌یاد عبداللهی نیز در کاور آلبوم گنجانده شده‌است. نوید، نازنین، نامی و نینا، چنین نوشته‌اند: "یاد و خاطراتت را هر روز باد و شرجی با خود می‌آورد. یاد مردی که در موج و دریا رد گام‌هایش بر ساحل شهرش ماند و نامی شد بزرگ، بر تارک شهر (ناصریا) که ما با کمال خضوع پدر می‌خوانیمش. پدر تا صدا هست تو هستی، دوستت داریم."

10 سال انتظار برای انتشار یک آلبوم

معظمی مدیریت شرکت دارینوش؛ شرکتی که کاشف ناصر عبداللهی بود، در نشست خبری رونمایی از این آلبوم تأکید کرد: ناصر عبداللهی و مهدی عندلیبی هر دو متولد 10 دی هستند و این آلبوم هم نزدیک 10 سال است که برای انتشارش وقت صرف شده است. سال‌هاست که بعد از ناصر خواننده قوی و مسلطی را در بازار موسیقی ندیده‌ایم و همین کسادی بازار باعث شده دیگر کار در این زمینه را ادامه ندهیم.

مراسم تشعیع جنازه مرحوم ناصرعبدالهی

اما "رخصت" دومین آلبومی است که بعد از مرگ ناصر عبداللهی به بازار روانه شده‌است و درباره حق و حقوق این آلبوم نیز مانند آلبوم اول شک و شبهاتی وجود دارد چراکه واقعاً مشخص نیست که سود مالی این آثار برای چه کسی است؟



به‌خصوص که رضا کریمی؛ مدیر برنامه‌های سابق ناصر عبداللهی در این زمینه ادعا کرده بود که این آلبوم‌ها برخلاف میل باطنی خانواده این هنرمند و خود ناصر به مرحله انتشار رسیده است. در جواب این ادعا هم آهنگساز و تهیه‌کننده این آلبوم یعنی مهدی عندلیبی گفت کریمی فقط یکی از کنسرت‌گذاران ناصر بوده و در حوزه موسیقی این آدم را اصلا نه من و نه کس دیگری نمی‌شناسد.

دورادور در جریان رضایت خانواده عبداللهی هستم



با وجود این حرف و حدیث‌ها کیارش حسن‌زاده؛ رئیس هیات مدیره شرکت آوای مهر میهن به‌عنوان ناشر تازه‌ترین آلبوم این هنرمند فقید، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تاکنون 200 هزار نسخه از این آلبوم توزیع شده و تقریبا هم تمام آنها به فروش رسیده است ولی مقدار دقیق این فروش تا یکی دو هفته آینده مشخص خواهد شد.



وی در مورد بحث مالی وراث عبداللهی و شبهات موجود در این زمینه هم توضیح داد: قطعا برای انتشار این آثار با آنها هماهنگ شده است. این جریان را به مهدی عندلیبی که آهنگساز و دوست ناصر عبدالهی است سپردیم و من مطمئن هستم که این جریان را او درست کرده است.



حسن‌زاده کل حساب مالی این آلبوم در مورد وراث را مربوط به عندلیبی دانست و گفت: خانواده عندلیبی کار رضایت گرفتن از وراث مرحوم ناصر عبدالهی را برعهده داشته‌اند و یک سری کپی از رضایت‌نامه‌های آنها را نیز به من نشان داده‌اند.

وی در پایان گفت: من در کل پروسه رضایت‌نامه‌ها و تحویل پول به خانواده عبداللهی دخالت نداشته‌ام ولی دورادور از این جریان مطلع هستم که انتقال پول انجام شده و خانوده مرحوم عبدالهی از این پروسه راضی هستند.

تلاش خبرنگار مهر برای ارتباط و پیگیری این مبادلات با مهدی عندلیبی بی‌نتیجه ماند.

گزارش از: مجید احمدی