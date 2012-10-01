  1. استانها
  2. یزد
۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۹

سیفی خواستار شد:

برخورد با واحد‌های صنفی بدون پروانه در یزد

برخورد با واحد‌های صنفی بدون پروانه در یزد

یزد - خبرگزاری مهر: فرماندار یزد در جلسه بررسی واحدهای صنفی بدون پروانه در یزد بر برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله سیفی با بیان اینکه واحدهای صنفی فاقد پروانه باید هر چه زودتر ساماندهی شوند اظهار داشت: تکلیف این نوع مغازه‌ها باید هر‌چه زودتر روشن شود و اگر مغازه‌ای در مورد مجوز اقدام نکرد برخورد قانونی صورت گیرد‌.

وی با اشاره به فعالیت برخی از واحدهای صنفی بدون پروانه کسب در شهرستان یزد که تعداد آنها روز به روز در حال افزایش است تصریح کرد: ‌با همکاری دایره اماکن عمومی نیروی انتظامی، واحدهای صنفی فاقد پروانه در شهرستان شناسایی و در آینده‌ای نزدیک ساماندهی می‌شوند.

وی بیان داشت: با تسهیل شرایط صدور پروانه می‌توان گام جدی در این خصوص برداشت و از تخلفات و بی قانونی‌ها جلوگیری کرد.

سیفی افزود: وجود واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب‌، جایگاه، اعتبار و اعتماد جامعه اصناف را خدشه‌دار می‌کند و پیگیری تخلفات آنها از سوی مردم دچار مشکل می‌شود.

فرماندار یزد بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها در این خصوص تأکید کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی و تبلیغات مناسب در این خصوص، گام اساسی برداشته شود.

کد مطلب 1709339

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها