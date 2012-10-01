  1. دانشگاه و فناوری
۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۱

15 برابر درخشان تر از ماه/

سال آینده یک شهاب سنگ درخشان از کنار زمین عبور می کند

سال آینده یک شهاب سنگ درخشان از کنار زمین عبور می کند

براساس اعلام ستاره شناسان، شهاب سنگی با درخشندگی 15 برابر ماه، سال آینده از کنار زمین عبور می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته ستاره شناسان این شهاب سنگ آن قدر درخشان است که در روشنایی روز نیز قابل مشاهده است.

این شهاب سنگ درخشان که Comet ISON نام دارد، در حال وارد شدن به منظومه شمسی داخلی است و در مسیرش به سوی خورشید از کنار زمین می گذرد و در نوامبر و دسامبر 2013  در نیمکره شمالی چشم ها را به خود خیره می کند.
 
این شهاب سنگ که توسط ستاره شناسان روسی با استفاده از تلسکوپ شبکه اوپتیک علمی بین المللی کشف شده است با فاصله دو میلیون مایلی از کنار سطح خورشید می گذرد.
 
تصور می شود این شهاب سنگ بر روی یک مدار سهموی قرار دارد، یعنی این شهاب سنگ از فضایی خارج از منظومه شمسی نشات می گیرد، جایی در ابر اورت – زایشگاه ستاره های دنباله دار.
 
این شهاب سنگ در حال حاضر ورای مشتری و در حال نزدیک شدن به منظومه شمسی داخلی است.
کد مطلب 1709342

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