زمان مرگ سریع رژیم صهیونیستی با نخستین شلیک به ایران فرا می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مسعود جزایری با بیان این که آنچه صهیونیست ها درمورد اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می کنند، جنگ روانی است، افزود: آخرین برآوردها از وضعیت آمریکا و رژیم غاصب اسراییل به روشنی گویای آن است که دشمن فاقد توان لازم برای هر نوع برخورد نظامی با ایران است.

وی خاطرنشان کرد: تمامی سرزمین های اشغالی و منافع نامشروع آمریکا در منطقه در تیررس و در چهارچوب دکترین تهدید در برابر تهدید قرار دارند.

وی ادامه داد: هر نوع تهاجم احتمالی، بلافاصله با برخورد قاطع و دامنه دار علیه دشمن عملیاتی خواهد شد و این توانمندی در حال افزایش است.

معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح به جامعه جهانی و دوستداران انقلاب اسلامی اطمینان داد که در صورت برخورد با دشمن به گونه ای عمل خواهد شد که قدرت مدیریت و تفکر از مهاجم گرفته شود و در دستیابی کوتاه مدت به پیروزی کمترین ابهامی ایجاد نشود.

سردار جزایری تاکید کرد که البته ما به دلایل آموزه های اسلام آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود، غاصبان سرزمین های اسلامی می دانند در این صورت هیچ فرصتی جز آنکه خود را طعمه دریاها کنند، ندارند.

وی همچنین گفت: این موارد واقعیت های خدشه ناپذیر صحنه رویارویی ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی است و آنچه توسط رسانه ها به نقل از محافل اروپایی، آمریکایی و صهیونیستی در مورد تهاجم نظامی علیه ایران مطرح می شود در راستای جنگ روانی و ایجاد تردید و ناآرامی در میان مردم است و به لحاظ نظامی ما از اشراف کامل برخوردار هستیم.

رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور افزود: مردم ایران همواره ترفندهای دشمن را برای ایجاد بی ثباتی و تزلزل پاسخ و نشان داده اند که تحت تاثیر اینگونه القائات قرار نمی گیرند.

جزایری در ادامه سخنان خود از نحوه برخورد برخی مسوولان با عملیات روانی دشمن انتقاد کرد و گفت: نحوه برخورد بعضی از مسوولان با این عملیات روانی دشمن به نحوی است که ناخواسته آنها در زمین دشمن بازی می کنند و خود به شائبه بروز جنگ علیه ایران کمک می کنند.

وی توصیه کرد: آنان مراقب نحوه موضع گیری های خود باشند و بهتر است پاسخ رسانه ای یاوه گویی های اسراییلی های منفور را به دیگران بسپارند.

این مقام ارشد نظامی همچنین خطاب به رسانه ها گفت: رسانه ها توجه داشته باشند یکی از راهبردهای دشمن در شرایط امروز، آشفته نشان دادن وضعیت کشور است در حالی که جمهوری اسلامی ایران مراحل ثبات، پیشرفت و کمال خود را در قواره یک قدرت تاثیر گذار طی می کند، دشمنان تلاش می کنند چهره ای غیرواقعی و ضعیف را در اذهان القا کنند و به ایجاد دلمشغولی کاذب در جامعه دامن بزنند.

سردار جزایری ادامه داد: رسانه ها قادرند تبلیغات این دروغ دشمنان را به خودشان برگرداند و اجازه ندهند آرامش مردم تحت القائات شیاطین قرار گیرد.