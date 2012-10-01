سه طرح دانش آموزی از البرز به جشنواره خوارزمی راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر حلیمی با اعلام این خبر افزود: این طرح ها شامل بررسی محل قطع و عوامل موثر بر روند ترمیم در کرم های خاکی به طور مشترک توسط "پرنیان جمشیدی" و "زهرا پیشگامی" از مرکز استعدادهای درخشان فرزانگان ناحیه سه کرج و مجموعه داستان کوتاه که توسط "فرزانه پیشرو" از مرکز استعدادهای درخشان فرزانگان ناحیه سه کرج به جشنواره راه یافته است.



حلیمی با بیان اینکه طرح های این دانش آموزان تا کنون در چهار مرحله منطقه ای، استانی، و کشوری مورد ارزیابی قرار گرفته است، افزود: پس از داوری طرحهای منتخب در داوری نهایی تعدادی از طرح ها با کسب امتیاز و شرایط علمی و دارا بودن نوآوری و برجستگی های ویژه، در اوایل آذر ماه به عنوان رتبه های اول تا سوم کشوری معرفی خواهند شد.



وی یادآور شد: تعدادی از طرح ها توسط وزارت آموزش و پرورش به عنوان رتبه های چهارم تا ششم کشوری معرفی و موفق به دریافت لوح تقدیر و جایزه از ستاد بخش دانش آموزی و دوره های کاردانی آموزش و پرورش جشنواره جوان خوارزمی خواهند شد.

برخورداری طرح های برتر از مزایای بنیاد نخبگان



مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز همچنین گفت: طرحهای برتر از مزایای عضویت در بنیاد ملی نخبگان و ورود به مراکز آموزش عالی بهره مند خواهند شد.



آموزش و پرورش البرز نهاد پیشتاز در ترویج فرهنگ نماز



مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز از کسب رتبه نخست این مجموعه در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ نماز خبر داد.



به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر حلیمی با اعلام این خبر افزود: این رتبه طی ارزیابی به عمل آمده توسط ستاد اقامه نماز استان البرز به دست آمد.



حلیمی گفت: هم اکنون هزار و 597 مدرسه در استان البرز وجود دارد که نمازخانه در اغلب آنها دایر شده است.