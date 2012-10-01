  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۴

در جشن عاطفه ها/

کهگیلویه و بویراحمدیها با 140میلیون تومان درجشن عاطفه ها شرکت کردند

کهگیلویه و بویراحمدیها با 140میلیون تومان درجشن عاطفه ها شرکت کردند

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد از جمع آوری بیش از یک میلیارد و 400 میلیون ریال کمک های مردمی در پایگاههای کمیته امداد این استان در جشن عاطفه ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از این مبلغ 524 میلیون و 892 هزار ریال نقدی و 891 میلیون و 830 هزار ریال غیر نقدی بوده است.

وی بیان داشت: کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم از محل پایگاههای کمیته امداد و بسیج در استان جمع آوری شده است.

فرهادی با بیان اینکه جشن عاطفه ها با هدف حمایت از دانش آموزان بی بضاعت و نهادینه کردن فرهنگ انفاق و نیکوکاری همه ساله در هفته اول مهرماه برگزار می شود، عنوان کرد: 184 پایگاه ثابت و سیار و پایگاه بسیج در سطح استان و همچنین 384 پایگاه نیز درمدارس استان کار جمع آوری کمکهای مردمی را بر عهده داشتند.

مدیر کل کمیته امداد استان افزود: کمکهای پایگاه های مدارس تاکنون شمارش و اعلام نشده و پس از مشخص شدن به دانش آموزان نیازمند همان مدرسه اهدا می شود.

فرهادی  بیان داشت: صدا و سیمای مرکز استان و آموزش و پرورش استان تلاش زیادی برای برپایی و پوشش این جشن انجام دادند.

وی همچنین از حضور پرشور مردم نیکوکار و خیر استان در جشن عاطفه ها تقدیر و سپاسگزاری کرد.

کد مطلب 1709373

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها