کهگیلویه و بویراحمدیها با 140میلیون تومان درجشن عاطفه ها شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از این مبلغ 524 میلیون و 892 هزار ریال نقدی و 891 میلیون و 830 هزار ریال غیر نقدی بوده است.

وی بیان داشت: کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم از محل پایگاههای کمیته امداد و بسیج در استان جمع آوری شده است.

فرهادی با بیان اینکه جشن عاطفه ها با هدف حمایت از دانش آموزان بی بضاعت و نهادینه کردن فرهنگ انفاق و نیکوکاری همه ساله در هفته اول مهرماه برگزار می شود، عنوان کرد: 184 پایگاه ثابت و سیار و پایگاه بسیج در سطح استان و همچنین 384 پایگاه نیز درمدارس استان کار جمع آوری کمکهای مردمی را بر عهده داشتند.

مدیر کل کمیته امداد استان افزود: کمکهای پایگاه های مدارس تاکنون شمارش و اعلام نشده و پس از مشخص شدن به دانش آموزان نیازمند همان مدرسه اهدا می شود.

فرهادی بیان داشت: صدا و سیمای مرکز استان و آموزش و پرورش استان تلاش زیادی برای برپایی و پوشش این جشن انجام دادند.

وی همچنین از حضور پرشور مردم نیکوکار و خیر استان در جشن عاطفه ها تقدیر و سپاسگزاری کرد.