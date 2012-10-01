بادگیرها برای استفاده از انرژی پایدار احیا شوند

آرش نورآقایی به خبرنگار مهر گفت: انرژی پایدار یعنی همان انرژی هایی که در چرخه طبیعت از بین نمی روند، با محیط زیست سازگاری دارند و از بین نمی روند و یا از انرژی به ماده ای تبدیل می شوند که پایدار است و به آن انرژی پاک و پایدار می گوییم به عنوان مثال انرژی های باد و یا فشار هیچ گاه از بین نمی روند.

وی گفت: باد در سرزمینهای کویری می آید و می رود و با کمک آسبادها مهار می شوند و مردم از آنها استفاده می کنند و سازه همچنان وجود دارد این یعنی استفاده از انرژی پایدار.

این محقق گردشگری با اعلام اینکه گردشگری غیر از فوایدش مضراتی هم دارد که یکی از آنها آلوده کردن محیط زیست است گفت: سازمان جهانی گردشگری در چند سال اخیر به سراغ موضوع بررسی سازگاری گردشگر با محیط زیست در اثر افزایش گردشگران رفته است اینکه چطور از انرژی ها استفاده کنیم که از ضرر گردشگر به محیط زیست کاسته شود.

نورآقایی گفت: این سازمان با اعلام شعار گردشگری و توسعه انرژی پایدار قصد دارد بگوید توریست باید نقش خودش را به عنوان کسی که باید با محیط زیست سازگار باشد و به نوعی حامی محیط زیست ایفا کند و بداند این موضوع نیز در راستای همان اهداف هزاره سوم است که شامل مبارزه با فقر بیکاری و نابرابری جنسیتی و خراب کردن محیط زیست است.

وی به ارائه مثالی درباره استفاده از انرژی های پاک و پایدار پرداخت و گفت: در شهرهای کویری کولر گازی کار گذاشته اند درحالی که بادگیرها بهترین نوع سازه برای استفاده از انرژی پایدار باد است و این نوعی پارادوکس را در این مناطق ایجاد کرده است درحالی که سیستم بادگیر هنوز می تواند قابل استفاده باشد.