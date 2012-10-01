حمایت سازمان فرهنگی و هنری از تیم کشتی شهرداری اسلامشهر ادامه می یابد

محمد مهدی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از کسب عنوان قهرمانی تیم کشتی کارکری شهرداری اسلامشهر در مسابقات کارگری استان تهران خبر داد و افزود: در این دوره از مسابقات که در سالن کارگران شماره 2 برگزار شد تیم شهرداری اسلامشهر با کسب سه مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز صاحب مقام اول این دوره از مسابقات شد.

وی یکی از وظایف این سازمان را ترویج ورزش همگانی و حمایت از تیم های اعزامی به مسابقات منطقه ای عنوان کرد واظهار داشت: این سازمان با تاکید شهردار اسلامشهر و در حد توان مجموعه شهرداری در خدمت ورزش اسلامشهر است.

وی افزود: تیم کشتی کارگری شهرداری را، شهرام مهدیزاده سرپرست تیم، ابوالفضل حمیده سر مربی، سلیمانی به عنوان مربی و محمودی کادر اجرایی و تدارکات، این تیم را همراهی نمودند، ضمناً علیرضا والیان و شهرام جهانگیری از شهرداری اسلامشهر به عنوان داور در این دوره از مسابقات را حضور داشتند.

سلیمی نفر برگزیده وزن 120 کیلوگرم را سعید رزینی، در وزن 60 کیلو گرم سلمان جعفری در وزن 66 کیلوگرم مصطفی آقاجانی عنوان کرد که توانستند مدال طلا را از آن خود کنند و ادامه داد: در وزن 96 کیلوگرم مجید رحیمی توانست مدال نقره را کسب کرده و در وزن 55 کیلوگرم میثم غلامی و در وزن 74 کیلوگرم مدال برنز را بدست آورده و علی هوشیار توانست مقام پنجمی را از آن خود کند.