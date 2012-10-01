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۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۰

دستور خبر داد:

بسته بندی گوشت قرمز همانند مرغ در کشور آغاز شده است

بسته بندی گوشت قرمز همانند مرغ در کشور آغاز شده است

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: بسته بندی گوشت قرمز همانند مرغ آغاز شده است ولی شرایط برای افزایش ظرفیت بسته بندی هنوز به طور کامل مهیا نشده است.

سید محسن دستور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر بسته بند گوشت قرمز آغاز شده است ولی افزایش بسته بندی و فرهنگ مصرف و شرایط بسته بندی هنوز به طور کامل مهیا نشده است.

وی ادامه داد: اعتبارات ما در سطح ملی از نظر هزینه حدود 21 میلیارد تومان و در بخش تملک اعتبارات عمرانی 13 میلیارد تومان است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه یکی از اولویت های مهم ما سلامتی محصولات برای مردم است، اضافه کرد: یکی از بحث های ما در حوزه مبارزه با بیماری های مشترک و شاخص های بهداشتی در زمینه بیماری هاری مشمشه، شاربن و سل است.

دستور افزود: در حوزه طیور این شاخص ها را دنبال می کنیم و سه استان را زیر پوشش برده ایم.

وی اظهار داشت: 55 هزار مورد تلفات در جهان در طول سال در رابطه با بیماری هاری اتفاق می افتد.

95 درصد شیوع بیماری در آسیا و آفریقا است

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: در واقع عمده این بیماری در آفریقا و آسیا است که 95 درصد را شامل می شود ولی ایران در حوزه ابتلا به هاری در حوزه انسانی مثبت و کم تعداد است.

دستور تصریح کرد: از نظر حوزه دامی هفت نفر به بیماری هاری در کشور مبتلا شده اند.

کد مطلب 1709423

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