بسته بندی گوشت قرمز همانند مرغ در کشور آغاز شده است

سید محسن دستور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر بسته بند گوشت قرمز آغاز شده است ولی افزایش بسته بندی و فرهنگ مصرف و شرایط بسته بندی هنوز به طور کامل مهیا نشده است.



وی ادامه داد: اعتبارات ما در سطح ملی از نظر هزینه حدود 21 میلیارد تومان و در بخش تملک اعتبارات عمرانی 13 میلیارد تومان است.



رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه یکی از اولویت های مهم ما سلامتی محصولات برای مردم است، اضافه کرد: یکی از بحث های ما در حوزه مبارزه با بیماری های مشترک و شاخص های بهداشتی در زمینه بیماری هاری مشمشه، شاربن و سل است.

دستور افزود: در حوزه طیور این شاخص ها را دنبال می کنیم و سه استان را زیر پوشش برده ایم.



وی اظهار داشت: 55 هزار مورد تلفات در جهان در طول سال در رابطه با بیماری هاری اتفاق می افتد.



95 درصد شیوع بیماری در آسیا و آفریقا است



رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: در واقع عمده این بیماری در آفریقا و آسیا است که 95 درصد را شامل می شود ولی ایران در حوزه ابتلا به هاری در حوزه انسانی مثبت و کم تعداد است.



دستور تصریح کرد: از نظر حوزه دامی هفت نفر به بیماری هاری در کشور مبتلا شده اند.