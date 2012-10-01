اصناف و بازاریان قزوین هتک حرمت به پیامبر اکرم (ص) را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، اصناف و بازاریان در تجمع خود که در مسجد آقا سید علی قزوین برگزار شد با شعارهای لبیک یا محمد مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل این اقدام قبیح را محکوم کردند.

حجت الاسلام شعبان تقی خانی مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه امام حسن (ع) ناحیه قزوین، در این مراسم تولید و پخش فیلم موهن بر علیه پیامبر اعظم (ص) را عمق کینه دشنان از اسلام دانست و گفت: امت اسلامی هم به صورت یکپارچه و متحد این اقدام وحقیانه را محکوم کرد .

بازاریان همچنین در بیانیه پایانی خود تاکید کردند: نور خدا با اینگونه توهین ها و نا بخردی ها خاموش نخواهد شد و اسلام و پیامبر عظیم الشان آن همواره تکیه گاه مسلمان و چراغ راه آزادگان خواهند بود.

بازاریان استان قزوین، همچنین خواستار عذر خواهی استکبار جهانی از ملتهای مسلمان و مجازات عاملان این حرکت ننگین و شرم آور شدند.