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۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۲

سپاه ثارالله کرمان توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم( ص) را محکوم کرد

سپاه ثارالله کرمان توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم( ص) را محکوم کرد

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ثارالله کرمان و مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ثارالله کرمان با صدور بیانیه ای مشترک توهین استکبار به پیامبر عظیم الشان اسلام( ص) را به شدت محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ پاسدار روح الله نوری و حجت الاسلام عرب پور با صدور بیانیه ای مشترک که نسخه ای از آن به دفتر خبرگزاری مهر کرمان ارسال شده است اظهار داشتند: ضمن نثار زیباترین صلوات الهی بر حضرت محمد و ادای احترام به ساخت نورانی حضرت ختمی مرتبت و خاندان متحرش، هتک حرمت اشرف مخلوقات گیتی توسط استکبار جهانی و صهیونیسم را خبیث شدیدا محکوم و از حرکت زشت یکی از روزنامه های داخلی در هتک ارزش های دفاع مقدس اعلام انزجار می شود.

در بخش دیگری از این بیانیه علاوه بر دعوت مردم نجیب و مومن کرمان به شرکت در راهپیمایی اعلام شده است: فرماندهان، مسئولین، پاسداران، بسیجیان، بازنشستگان و خانواده پاسداران سپاه ثارالله با شرکت در راهپیمایی اعتراض آمیز نسبت به هتک حرمت پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) انزجار و خشم خود را نسبت به استکبار جهانی به نمایش بگذارند.

کد مطلب 1709465

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