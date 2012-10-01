سپاه ثارالله کرمان توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم( ص) را محکوم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ پاسدار روح الله نوری و حجت الاسلام عرب پور با صدور بیانیه ای مشترک که نسخه ای از آن به دفتر خبرگزاری مهر کرمان ارسال شده است اظهار داشتند: ضمن نثار زیباترین صلوات الهی بر حضرت محمد و ادای احترام به ساخت نورانی حضرت ختمی مرتبت و خاندان متحرش، هتک حرمت اشرف مخلوقات گیتی توسط استکبار جهانی و صهیونیسم را خبیث شدیدا محکوم و از حرکت زشت یکی از روزنامه های داخلی در هتک ارزش های دفاع مقدس اعلام انزجار می شود.

در بخش دیگری از این بیانیه علاوه بر دعوت مردم نجیب و مومن کرمان به شرکت در راهپیمایی اعلام شده است: فرماندهان، مسئولین، پاسداران، بسیجیان، بازنشستگان و خانواده پاسداران سپاه ثارالله با شرکت در راهپیمایی اعتراض آمیز نسبت به هتک حرمت پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) انزجار و خشم خود را نسبت به استکبار جهانی به نمایش بگذارند.