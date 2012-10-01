آسایشگاه سالمندان قم نیازمند کمک خیرین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی عرب انصاری قبل از ظهر دوشنبه در حاشیه دیدار از مرکز سالمندان بقیة الله که به مناسبت روز جهانی سالمند انجام گرفت در جمع خبرنگاران بیان کرد: دیدن سالمندان درس عبرتی است و هر یک از سالمندانی که در این مرکز نگهداری می‌شوند تاریخ پر فراز و نشیبی را طی کرده اند.



وی گفت: آنچه از نظر دینی مهم است این است که سالخوردگی یک ارزش است و دعای سالخوردگان نزدیک به اجابت است.



معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم بیان کرد: سالمندان از ملاقات از خانه سالمندان خوشحال می شوند بنابرین لازم است مردم به این مراکز آمده و از سالمندان بازدید کنند.



معاون استاندار قم گفت: مجموعه ای که در خانه سالمندان خدمت می کنند دارای توفیقات بسیار هستند و هر فردی که با عمق خدمات پرستاران این مرکز آشنا شود به حال آنها غبطه خواهد خورد.



وی بیان کرد: در قم خیرانی هستند که به آسایشگاه سالمندان کهریزک کمک می‌کنند در حالی که در قم چنین آسایشگاهی وجود دارد که نیازمند کمک خیرین است.



حجت الاسلام عرب انصاری گفت: یکی از اقدامات مناسبی که در این مرکز باید انجام شود و در حال انجام نیز است این است که سالمندان نباید دچار روزگذرانی شوند.



وی ادامه داد: راه‌هایی برای امید به زندگی به سالمندان این مرکز در نظر گرفته شده است که یکی ورزش است و اینکه وسائل ورزشی در این مرکز قرار داده شده است.



معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در پایان بیان کرد: در این راستا در خانه سالمندان بقیه الله، استخر در حال احداث است.

