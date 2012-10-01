به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی‌زاده روز دوشنبه در مراسم امضای تفاهم‌نامه سه جانبه برای ایجاد نخستین دانشکده فناوری‌های‌نوین محیط زیستی کشور در استان اصفهان که با حضور استاندار اصفهان و مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان برگزار شد گفت: یکی از نقص‌هایی که در حوزه محیط زیست وجود داشت این بود که دانش آموزان و دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در صورت علاقه مسائل محیط زیست را مطالعه و پیگیری می‌کردند این در حالی است که بحث محیط زیست باید به صورت آموزش‌های کلاسیک در مدرسه و دانشگاه تدریس شود.

ایجاد جغرافیای محیط زیست در کتب درسی مدارس

وی افزود:‌ امسال برای اولین بار جغرافیای تمامی استانها به موضوع محیط زیست اختصاص یافت و با توافقنامه‌ای که بین وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته بخشی از مباحث زیست محیطی وارد کتب درسی دانش آموزان شد.

محمدی‌زاده اظهار داشت: ‌ در راستای توسعه مفاهیم و آموزش‌های زیست‌محیطی به دنبال ایجاد عناوین آن در مقطع ابتدایی و در کتب درسی این مقطع هستیم.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: بر اساس تفاهم‌نامه دیگری که با وزارت علوم منعقد شده از امسال واحدی تحت عنوان محیط زیست به دانشجویان دانشگاه‌ها ارائه می‌شود و قرارداد مشابهی نیز با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ایجاد رشته‌های مرتبط با محیط زیست در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته وی،‌ یکی از اقداماتی که پس از دو سال به نتیجه مطلوب رسید ایجاد دانشکده فناوری‌های نوین محیط زیست در دانشگاه اصفهان است که دولت همکاری‌های لازم را در این زمینه انجام داد.

محمدی زاده اظهار داشت: در طرح توسعه مباحث آموزشی فرهنگی محیط زیست مقرر شد نخستین دانشکده فناوری‌های نوین محیط زیستی از سوی دانشگاه محیط زیست در مجاورت شرکت فولاد مبارکه ایجاد شود و در تلاش هستیم تا از سال آینده در این دانشگاه دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی بپذیریم.

وی با تاکید بر اینکه دانشکده محیط زیست نیازمند ایجاد علوم جدید و بین رشته‌ای است گفت: باید رشته‌های جدید و میان رشته‌های با تخصص‌های روز ایجاد شود و نگاه به رشته‌های محیط زیست نگاه متناسب با بازار کار و فناوری‌های روز باشد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه آموزشگاه محیط زیست علیرغم داشتن 41 سال سابقه یکی از آموزشکده‌های با قدمت بالاست که عمر آن بیش از دانشگاه‌های فنی و صنعتی در حال حاضر است افزود: زمانی که وارد این دانشگاه شدم پرونده‌های زیادی وجود داشت و دستگیری‌هایی نیز انجام شد که تاسف‌بار بود چرا که دانشگاهی با این قدمت کارایی لازم را نداشت.

ایجاد دانشکده محیط زیست دریایی در هرمزگان و دانشکده تخصصی نفت و محیط زیست در خوزستان

به گفته وی، با همکاری دولت توانستیم تعداد دانشجویان این دانشگاه را به 2 هزار و 500 دانشجو ارتقا دهیم و پیش بینی می‌کنیم برای داشتن تخصص‌های ویژه در رشته‌های محیط زیست باید 40 یا 50 هزار دانشجو در تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های این دانشگاه جذب رشته‌های جدید شوند.

وی افزود: مرکزیت دانشگاه‌ها و رشته‌های اصلی در استان‌های البرز و کرج خواهد بود اما با جمع بندی که صورت گرفته مقرر شده رشته‌های پایه مهندسی هم در این دانشگاه دایر باشد و بین رشته‌ای ها مانند عمران محیط زیست، اکترونیک و محیط زیست ، مکانیک و محیط زیست و صنعت و محیط زیست نیز در استان‌ها جذب دانشجو داشته باشد.

محمدی‌زاده تصریح کرد: طبق توافقی که با حوزه علمیه قم و مشهد داشتیم رشته‌های مرتبط از جمله فقه و محیط زیست و سایر رشته‌های مرتبط مانند اقتصاد و محیط زیست در این دانشگاه ایجاد خواهد شد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در ادامه درباره راه اندازی سایر رشته‌ها و دانشکده‌های مرتبط با محیط زیست گفت: مقرر شد در اهواز یا بوشهر دانشکده‌ای با موضوع تخصصی نفت و گاز و در هرمزگان نیز دانشکده‌ای دریایی راه اندازی شود که طبق درخواست این استان دانشکده دریایی در یکی از جزایر قشم، کیش یا بندرعباس فعالیت خواهد کرد.

وی همچنین از علاقمندی استان‌های گلستان، مازندران و گیلان به ایجاد رشته‌های مرتبط با حوزه‌های طبیعی و جنگل خبر داد و گفت:‌ این پیشنهادات نیز در دست بررسی است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: دانشکده فناوری‌های نوین محیط زیستی که با مشخصات و ضوابط از سوی دانشگاه محیط زیست تعیین می‌شود پس از تعیین وزارت علوم در مجاورت شرکت فولاد مبارکه در زمینی به مساحت 250 هزار متر مربع احداث می‌شود و هدف از ایجاد این دانشکده ارتقای سطح دانش و مهارت‌های زیست محیطی، تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص برای واحدهای محیط زیست مراکز صنعتی، کنترل و پالایش و حذف آلودگی‌های این مراکز و ارتقای سطح همکاری‌های دانشگاه و صنعت کشور در خصوص آموزش‌ها و پژوهش‌های دانشگاه محیط زیست است.

دانشکده محیط زیست و فناوریهای نوین در اصفهان در سال تحصیلی 92-93 دانشجو می پذیرد

وی تصریح کرد: پس از آماده شدن این پروژه ظرف مدت یک سال مراحل تکمیل و تشکیل دانشکده فناوری‌های نوین انجام خواهد شد و از سال تحصیلی 92-93 این دانشکده پذیرش دانشجو خواهد داشت.

محمدی زاده اظهار داشت: در راستای توسعه فرهنگ زیست‌محیطی از طریق شورای فرهنگ عمومی اشائه و ترویج مباحث مربوط به محیط زیست در دستورکار قرار گرفته ضمن آنکه توافق نامه‌ای نیز با رسانه ملی امضا شده که امسال نتایج آن را خواهیم دید.