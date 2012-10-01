فرمانده گروه موسوم به ارتش آزاد در آستانه دستگیری در حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدیار ، منابع نظامی ترکیه ای اعلام کردند: ریاض الاسعد فرمانده گروه به موسوم به ارتش آزاد سوریه در یکی از مناطق شهر حلب در محاصره ارتش سوریه قرار گرفته است و هر لحظه احتمال دستگیری وی وجود دارد.

این منابع بیان کردند: فرماندهان نظامی ترکیه ای مشغول پیگیری این موضوع هستند و بالگردی را به اطراف حلب برای خارج کردن ریاض الاسعد فرستاده اند.

منابع فوق این تلاشهای ترکیه برای نجات ریاض الاسعد را پس از درخواستهای کشورهای حوزه خلیج فارس از آنکارا برای نجات ریاض الاسعد دانستند.

این در حالی است پایگاه روسیا الیوم گزارش داد: تلویزیون سوریه روز 30 سپتامبر به نقل از منابع نزدیک به ریاض الاسعد اعلام کرده بود که الاسعد برخلاف شایعات در روزهای گذشته در سوریه نیست.

منابع نزدیک به ریاض الاسعد از حضور وی به همراه 18 فرمانده همراهش در اسرائیل خبر دادند. وی به همراه دیگران از فرودگاه ترکیه ای به تل آویو به شکل محرمانه فرستاده شده است تا از آنجا به آمریکا اعزام شود تا در دست نیروهای سوری گرفتار نشود.