به گزارش خبرنگار مهر، این روزها اخبار رسمی فدراسیون کشتی ایران به لطف حضور برخی از چهره‌های شناخته شده و عنواندار این رشته، پر شده از جزئی‌ترین فعالیت‌های آزادکاران و کارهای روزمره آنان! البته در این میان روابط عمومی فدراسیون کشتی نیز به عنوان ایفاگر نقش اصلی این نوع اطلاع رسانی، خواسته یا ناخواسته چشم خود را به روی بسیاری از حقایق کنونی بسته است. این کمیته اجرایی فدراسیون طوری با انتشار اخبار روزانه خود با مخاطبین و علاقمندان به اتفاقات این عرصه برخورد می‌کند که گویی کشتی ایران، تنها در نحوه فعالیت و عملکرد رسول خادم و همکارانش در اردوی تیم ملی کشتی آزاد خلاصه شده است.

فعالیت روزمره سایت فدراسیون کشتی آنچنان تحت تاثیر پوشش اخبار لحظه به لحظه عملکرد خادم و مردانش در اردوها قرار گرفته که با بی‌توجهی یا فراموشی نسبت به بسیاری از جریانات روز کشتی، شبهات زیادی را به وجود آورده است. ارسال لحظه‌ای خبرهای امیدوارکننده و مثبت از فعالیت شاگردان خادم در سالن‌های مختلف تهران و همچنین تهیه و انتشار گزارش‌های متعدد تصویری و تشریحی از این روند تا جایی بیش از حد و گاها مغرضانه شده که هر بیننده و شنونده‌ای را نسبت به این اخبار کلیشه‌ای و سفارشی بی تفاوت کرده است.

در اینکه رسول خادم و مربیان تیم ملی مردان بزرگی در این عرصه هستند و زحمات زیادی برای آزادکاران متحمل شده و می‌شوند، هیچ شک و تردیدی نیست اما پرداختن بیش از اندازه و سئوال برانگیز به هرگونه تحرک این جماعت گوش شکسته می‌تواند برای بسیاری از اهالی کشتی به خصوص فرنگی کاران مایوس کننده و حتی شک برانگیز باشد.

این در حالی است که همچنان خبری از حضور دوباره فرنگی کاران المپیکی و مربیان تیم ملی در عرصه کشتی فرنگی نیست و هیچ یک از مسئولان فدراسیون نیز به این بی خبری و انزوا توجهی نمی‌کنند. شاید هم فدراسیون کشتی و سرپرست موقتش این روزها آنقدر با فراز و فرودهای گوناگون دست به گریبان هستند که فراموش کرده‌اند چندی قبل، همین شاگردان بی‌ادعای محمد بنا، سه نشان طلا در المپیک 2012 لندن کسب کردند و طلایی‌ترین نتیجه تاریخ ورزش ایران را رقم زدند.

به هر حال اخبار این روزهای سایت فدراسیون کشتی، لبریز شده از چگونگی تمرینات متنوع و شاداب آزادکاران در سالن‌های جدید و قدیمی تهران و انتشار اخبار گوناگون از نوبت اعزام این کشتی گیران به تورنمنت‌های متعدد بین المللی. گویی که کشتی فرنگی اصلا جایگاهی در این بین ندارد و فرنگی کاران همچنان محکوم به تماشای جوش و خروش شاگردان خادم هستند!

باید قبول کرد که حال و روز کنونی فرنگی کاران ما خوش نیست و اگر فرد دلسوزی در فدراسیون کشتی حضور دارد باید هر چه سریع‌تر به این وضعیت پایان دهد. فرنگی کاران امروز ما به هیچوجه آن کشتی گیران منزوی و گوشه گیر سابق نیستند و با خیزش و جهش موفقیت آمیزی که در سال‌های اخیر در میادین جهانی و المپیک داشتند، نشان دادند تبعیض بین آزادکاران و آنان جایز نیست. هر چند که روابط عمومی فدراسیون کشتی و مسئولان سایت این فدراسیون چندان توجهی به این وضعیت ندارند و تمام اخبار و جریانات کشتی را در روند تمرین و فعالیت روزمره رسول خادم و شاگردانش خلاصه کرده‌اند.