عطاء الله سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس خواسته های شخصی از وزیر آموزش و پرورش داشته و اعلام کرده اند که اگر وزیر آموزش و پرورش خواسته های آنها را برآورده نکند، او را استیضاح خواهند کرد.

وی با بیان اینکه تعداد 20 امضا برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش جمع شده بود، ادامه داد: تعدادی از نمایندگان درباره وضعیت مدارس خارج از کشور، نحوه استفاده دانش آموزان از نرم افزارهای مختلف و ... سوال کردند که وزیر آموزش و پرورش پاسخ های لازم را داده و آنها نیز قانع و امضای خود را پس گرفتند.

به گفته سلطانی، در کمیسیون بحث استخدام مربیان پیش دبستانی بدون حد نصاب نمره مطرح شد که این موضوع رای نیاورده است و آنها این موضوع و موضوع تعطیلی پنج شنبه ها و 6.3.3 را دلیل استیضاح وزیر می دانند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در توضیح بیشتر خواسته های نمایندگان از وزیر گفت: یکی از نمایندگان با توجه به درخواست های مردمی شهرستان خود، خواستار جابه جایی مدیر آموزش و پرورش منطقه یا استان شده که این موضوع از سوی وزیر قبول نشده است و این نماینده مجلس طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کرده است.

این نماینده مجلس اعلام کرد: البته استیضاح وزیر آموزش و پرورش چندان جدی نیست و و بسیاری از نمایندگان درصدد پس گرفتن امضای خود هستند.

