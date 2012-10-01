هیئت تیراندازی با کمان اردبیل در رتبه 7 کشوری قرار دارد

سلمان منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: رشته تیراندازی با کمان استان در سال 87 در رتبه 33 کشوری قرار داشت که این رتبه در سال 88 به رتبه 17 کشوری ارتقا یافت و با 10 پله صعود هم اکنون به رتبه هفت کشوری رسیده است.

وی با بیان اینکه این رتبه ارزشمند از سال 89 کسب شده است، یادآور شد: رتبه هفتم کشوری تا امسال توسط ورزشکاران استان حفظ شده اما نیاز است که با توسعه این ورزش مهیج به رتبه های بالاتر دست یابیم.

منصوری با اشاره به عدم اعلام رتبه بندی کشور در سال 91 از سوی فدراسیون افزود: رتبه بندی کشوری هر ساله در پایان سال از سوی فدراسیون اعلام می شود و انتظار داریم با توجه به افتخارآفرینی اردبیلی ها در مسابقات مختلف رتبه استان از رده هفتم بالاتر رود.

وی کسب مقام قهرمانی دو نفر از ورزشکاران در رشته کمانگیر روی اسب در سال 90 ، نائب قهرمانی یکی از ورزشکاران استان در سال 88 در همین رشته و کسب جایگاه دوم تیمی کمانگیر روی اسب کشور را از مهمترین افتخارات این استان طی سالهای گذشته عنوان کرد.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان با اشاره به فعال شدن این هیئت در شهرستانها ادامه داد: چهار سال پیش هیئت تیراندازی با کمان تنها در شهرستانهای اردبیل و مشگین شهر فعال بود که با تلاشهای صورت گرفته این هیئت را در تمامی شهرستانهای استان فعال کرده ایم.

