رضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی تیم‌های سپاهان و الاهلی در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: ‌باید بگویم بازی مقابل الاهلی برای دو تیم خیلی دشوار است و هر دو تیم به دنبال هستند که در این مسابقه نتیجه بگیرند و به دور بعد مسابقات لیگ قهرمانان آسیا صعود کنند.

وی ادامه داد: الاهلی تیم خوبی دارد و بازیکنان خوبی در ترکیب خود دارد اما ما به دنبال پیروزی مقابل این تیم هستیم و حتی در اصفهان نیز می‌توانستیم چندین گل به این تیم بزنیم که این اتفاق رخ نداد.

دروازه‌بان تیم سپاهان به نتیجه بازی در دیدار دور رفت اشاره کرد و بیان داشت: به نظرم استرس آنها خیلی بیشتر خواهد شد چون اگر ما در عربستان یک گل بزنیم، ورق بر می‌گردد و من مطمئنم می‌توانیم در آن بازی گل بزنیم چون در ایران خیلی خوب بودیم و آنها می‌ترسند گلی دریافت کنند.

وی در پاسخ به اینکه "آیا در بازی با الاهلی درون دروازه قرار می‌گیری یا نه"،‌اضافه کرد: ‌به هر حال تصمیم در این زمینه بر عهده کادر فنی است و من تابع تصمیمات کادر فنی هستم و هرچه کادر فنی تشخیص دهد، همان می‌شود.