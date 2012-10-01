کسب موازین زندگی توسط دانش آموزان در مدارس معارف و علوم قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین روزیطلب صبح دوشنبه در مراسم افتتاحیه مدارس علوم و معارف اسلامی" صدرا "اظهار داشت: در شرایط کنونی جامعه نیازمند افزایش مدارس علوم قرآنی است تا بدین وسیله افرادی متخصص و توانمند در جامعه حضور پیدا کنند.

وی تصریح کرد: تشکیل جامعه ای که مورد توجه بشریت باشد در سایه توجه به علوم قرآنی میسر می شود از این رو مسئولان باید تلاش کنند تا شرایط لازم برای ایجاد مدارس قرآنی را در جامعه بیشتر فراهم کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس همچنین بیان کرد: رشته علوم و معارف قرآنی نیز مانند سایر رشته ها باید به اندازه کافی در سطح مدارس راه اندازی شود تا بدین وسیله دانش آموزانی توانمند و مفید برای اجتماع تربیت شوند.