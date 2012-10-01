یک میلیارد ریال اعتبار به مرکز فرهنگی ایرانشهر اختصاص می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم نارویی در ادامه سفر خود به جنوب سیستان و بلوچستان ضمن حضور در جمع ایثارگران ایرانشهر با گرامیداشت یاد و خاطره جانفشانی ایثارگران در هشت سال دفاع مقدس، اظهار داشت: خون شهیدان شیعه و سنی سیستان و بلوچستان باعث وحدت هر چه بیشتر اقوام و طوایف این استان شده است.

وی با بیان اینکه سربلندی نظام جمهوری اسلامی به برکت خون شهداست، گفت: برخلاف تصور دشمن، شهادت جوانان این مرز و بوم باعث تفرقه بین مردم نخواهد شد.

وی همچنین با حضور در منزل سردار شهید ولی فتح مرادی و جانباز 70 درصد لال بخش بامری از جان فشانی های ایثارگران تجلیل کرد.