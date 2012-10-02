به گزارش خبرنگار مهر، ریزش خانه‌های قدیمی که عمرشان سر آمده، نجات انسان‌ها از شر حیوانات وحشی و افتادن یا خرابی آسانسور نمونه‌هایی از حدود 30 موردی است که در کارنامه عملیاتی آتش‌نشانان قمی در سال گذشته ثبت است.



در 6 ماهه نخست سال 91، دو هزار و 250 عملیات با 708 مورد حریق، 837 مورد نجات و 45 فوتی، 348 مصدوم و 221 نجات یافته در قم انجام شده است.



در سال 90، سه هزار و 510 عملیات با یک هزارو 991 حریق، یک هزار و 915 نجات و ایمن سازی انجام شد که در آن 56 نفر فوت ‏‏، 525 مصدوم و 515 نفر با امکانات و نیروهای محدود توسط آتش‌نشانی قم نجات یافتند که به صورت میانگین، روزی بیش از 9 عملیات بوده است.



قم درشاهراه ارتباطی 17 استان کشور قرار گرفته است بنابراین، حوادث جاده‌ای نسبت به استان‌های دیگر بیشتر است و لزوم ارتقای وضعیت، تجهیز و به روز رسانی خودروهای امداد و نجات، امکانات و جذب نیروهای بیشتر در قم بیش از پیش آشکار می‌شود.

شهر مقدس قم، دارای جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفر است و وجود بارگاه حضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران و مراکز علمی و حوزوی مردم را به مهاجرت از روستاها و شهرها به آن سوق داده و رشد شهرنشینی را در این استان بالا برده است.



این استان با سالی بیش از سه میلیون زائر، حرم اهل بیت(ع) نامیده شده و با توجه به جایگاه برجسته علمی و معنوی آن، مقام معظم رهبری خدمت به شهر قم را خدمت به اسلام و انقلاب و آبروی نظام عنوان کرده‌اند اما توجه‌ها به آن چه گفته شده بسیار کمرنگ به نظر می‌رسد.



مردم قم زیر سقف فرسوده زندگی می‌کنند که نسبت به میانگین کشوری از بافت فرسوده زیادی برخوردار است، در کوچه‌های تنگ و باریک ورود تجهیزات سخت و زمان مهم‌ترین فاکتوری است که می‌تواند در نجات جان و مال انسان‌ها در این شرایط نقش حیاتی داشته و با ساخت و تجهیز ایستگاه‌ها حوادث کاهش می‌یابد.



هفتم ماه جاری به نام آتش‌نشانی و خدمات ایمنی نامگذاری شده است، نهادی که با جان و مال مردم ارتباط مستقیم دارد و توجه و عزم کشوری را برای رسیدن به استانداردهای مطلوب در این بخش می‌طلبد.



از سال 87 تا کنون بحث کمبود ایستگاه‌ها در قم مطرح است و خبرها و گزارش‌های بسیار از آن تهیه شده اما این بار به مناسبت هفته آتش‌نشان برای انعکاس اخبار آرامش بخش برای مردم با مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری استان قم، عباس جعفری قرار مصاحبه‌ای گذاشتم و 20 دقیقه زودتر از موعد آنجا بودم.

به ایستگاه آتش‌نشانی کنار ساختمان مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم، رفتم چند ماشین سبک و سنگین با چهار نیرو آن جا بود.



پیام ایمنی "آفرین بر مردان آهنین که هنگام برخورد با آتش معیارشان ایمان است" آنجا نوشته شده بود.



وارد ساختمان شدم. به محض ورود صندوق پیشنهادات و انتقادات و ارتباط مستقیم با مدیر به چشم می‌خورد. به دفتر مدیر کل رفتم مصاحبه رأس ساعت آغاز شد.



اختصاص 9 میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار برای تجهیز آتش‌نشانی قم



سؤالم را با بودجه اختصاصی امسال آغاز کردم؟



مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی قم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پنج میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار برای تجهیز، به روز رسانی و دیگر خدمات سازمان آتش‌نشانی اختصاص یافته که شامل خودرو سبک، سنگین، موتور تجهیز شده برای بافت فرسوده و دستگاه‌های شارژ سیلندرهای تنفسی است که از آلمان خریداری شده که در مرحله انتقال است.



وی با تأکید بر این نکته که این مبلغ به مرور از سوی شهرداری به سازمان داده می‌شود افزود: اضافه بر این، سه میلیارد و 900 میلیون تومان برای خرید تجهیزات قرارداد بسته شده که البته هزینه‌های دیگر سازمان هم در این اعتبارات دیده شده است.

جعفری گفت: 35 شیر هیدرانت مخصوص آب گیری ماشین‌های آتش‌نشانی هر یک با اعتبار یک و نیم میلیون تومان در این خرید بود که 6 شیر به مناسبت نیمه شعبان در جمکران نصب و تعدادی از این شیرها هم در سطح شهر تعمیر و 52 شیر توسط شهرداری پردیسان خریداری و در این منطقه نصب شده است.



وی افزود: تاکنون سالی یک یا دو خودرو به آتش‌نشانی داده می‌شد اما امسال 10 خودرو به ناوگان آتش‌نشانی اضافه می‌شود که اقدام در خور توجهی است.



مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی قم در پاسخ به این سئوال که با توجه به این که خودروهایی که عمر آنها از 83 به پایین باشند باید از دور خارج شوند، چند درصد خوردروهای قم باید نوسازی شوند، گفت: هم اکنون آتش‌نشانی 45 خودرو سبک و سنگین دارد و با 10 خودرویی که امسال اضافه می‌شود 15 تا 20 درصد نیاز به نوسازی دارد.



وی در خصوص لزوم تجهیز ناوگان آتش‌نشانی برای بافت فرسوده قم نیز گفت: برای بافت فرسوده سه دستگاه موتور تجهیز شده دارای خاموش کننده پر قدرت که کار دو هزار لیتر آب را انجام می‌دهد اضافه شده که هم اکنون هشت دستگاه موتور تجهیز شده در قم داریم.

اختصاص دو میلیارد و 100 میلیون تومان از اعتبارات سفر مقام معظم رهبری



وی در پاسخ به این سؤال که برای کمبود ایستگاه‌های آتش‌نشانی در قم اعتباری از اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به قم اختصاص یافته است یا خیر گفت: به این منظور برای 10 ایستگاه هر یک 210 میلیون تومان از اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به قم اختصاص داده شده که شهردار پیگیر زمین آن است.



جعفری ادامه داد: با این نظر بلند تحولی بزرگ در آتش‌نشانی قم ایجاد می‌شود و امیدواریم که زودتر به استاندارد‌های لازم برسیم. لازم به ذکر است برای هر ایستگاه 700 میلیون تومان اعتبار نیاز است.



وی گفت: اکنون زمان رسیدن به محل حریق چهار دقیقه و 20 ثانیه است که اگر ایستگاه‌ها به استاندارد برسد یک دقیقه زمان رسیدن به محل کاهش می‌یابد.



یک سوم نیروی عملیاتی آتش‌نشانی در سال جاری جذب می‌شوند



مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی قم در مورد افزایش نیروهای آتش‌نشانی نیز اظهار داشت: بحث نیروی انسانی یکی از مشکلات پیش روی سازمان آتش‌نشانی است و در حال حاضر با توجه به تعداد ایستگاه‌ها، جمعیت و جغرافیای قم به 600 نیرو نیاز است.

وی ادامه داد: به این منظور لایحه‌ای به شورای شهر ارائه شد که طی سه سال در هر سال 60 نیرو جذب شود که شورای شهر با جذب 70 نیرو برای سال جاری موافقت کرد که از این تعداد 10 راننده پایه یک و مابقی آتش‌نشان هستند.



جعفری با اشاره به این نکته که در آتش‌نشانی تاکنون این اتفاق نیفتاده بود، اظهار داشت: بیشترین تعداد جذب سال 81، با 40 نفرنیرو بوده و با این اقدام بیش از یک سوم نیروی عملیاتی در سال جاری جذب می‌شود که خبر خوبی برای شهروندان است اما با سه سال آن موافقت نشد.



سه شیفته شدن کار آتش‌نشانان قم از فرسودگی نیروها می‌کاهد



وی با تأکید بر این امر که اگر حادثه غیر مترقبه‌ای برای ساختمان 7ـ8 طبقه با زیر بنای حدود 5 هزار متر پیش آید در آن واحد نیاز به 80 آتش‌نشان است گفت: سازمان آتش‌نشانی قم در مجموع 200 نیرو دارد که از این تعداد 180 نفر نیروی عملیاتی هستند که در دو شیفت 24 ساعته هر شیفت 90 نفر فعالیت می‌کنند.



مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم اظهار داشت: استان‌هایی که تجربه سه شیفت کردن نیروهایشان را دارند از مشکلات روانی و روحی و فرسودگی نیروهایشان کاسته و خدمات رسانی بهتر انجام شده است.



وی با اشاره به این که هنوز در قم به صورت دو شیفته کار می‌کنند گفت: اگر در سه شیفت و در هر ایستگاه 14 نفر کار کنند یعنی هر ایستگاه 42 نفر به استاندارد نیرو رسیده ایم.

با نظارت آتش‌نشانی بر ایمنی ساختمان‌های شهر، حوادث 50 درصد کاهش پیدا می‌کند



جعفری در ادامه گفت: بر اساس مبحث سه مقررات ملی ساختمان مسئول ایمنی شهر سازمان آتش‌نشانی است و تمام کارهای مربوط به ایمنی شهر اعم از پروانه ایمنی ساختمان، بحث ایمنی مراکز مسکونی و تجاری و حرم مطهر حضرت معصومه(س) طبق قانون باید زیر نظر مستقیم آتش‌نشانی انجام شود که متأسفانه در قم به این صورت نیست و در شهرهایی که این کار انجام شده حوادث آن تا 50 درصد کاهش پیدا کرده است.



ایستگاه پردیسان و جوادالائمه قم به زودی افتتاح می‌شود



وی در خصوص ایستگاه پردیسان نیز گفت: تمام سعی ما بر این است که ایستگاه پردیسان تا هفت مهرماه افتتاح شود اگر به هر صورت تا این زمان افتتاح نشد، روز 20 مهرماه درهفته کاهش بلایای طبیعی این امر حتمی است.



مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی قم اظهار داشت: علاوه بر این ایستگاه، دو زمین برای پردیسان یکی به وسعت سه هزار متر و دیگری یک هزار و 800 متر مربع از سازمان مسکن و شهرسازی تحویل گرفته شده که اعتبار یکی از بودجه سفر مقام معظم رهبری تامین می‌شود و دیگری در مرحله طراحی است. وی در خصوص افتتاح ایستگاه جواد الائمه در خیابان نیروگاه نیز اظهار داشت: حدود 80 درصد اقدامات لازم برای این ایستگاه انجام شده و تا سه ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.



گزارش از فاطمه محمدی