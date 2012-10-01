بی مهری مسئولان نسبت به ورزشکاران جویباری

رضا گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رگزاری همایش فوتبال دوستان در حمایت از تیم فوتبال شهرداری در منطقه نمونه گردشگری طرح دریای جویبار اظهار داشت: شهرستان جویبار در همه عرصه های علمی، فرهنگی، ورزشی در سطح کشور صاحب نام است.

وی افزود: جویبار در گذشته تیمهایی همچون ساحل جویبار، اعظم ، زرین کلا، استتقلال جویبار، کارگران با سوابق خوب در مسابقات استانی حضور داشته که شاهد درخشش آنها بودیم.

وی افزود: عدم حمایت از این تیمها موجب شد که نتوانند قابلیتهای خود را نشان دهند.

گنجی با بیان اینکه تیم فوتبال شهرستان با وجود موفقیت در مسابقات مختلف لیگ بصورت خود جوش درخشیده است، گفت: محلی گری و نگاه منطقه ای مانع کسب افتخارات در مسابقات کشوری شده است.

شهردار جویبار با انتقاد از متولیان ورزشی شهرستان اظهار داشت: عدم حمایت متولیان این حوزه از تیم فوتبال شهرستان که به مسابقات کشوری راه پیدا کرده این تیم را به مرحله فروش گذاشته است.

گنجی افزود: با توجه به استعداد فراوان تیم شهرداری با توجه به مشکلات مالی ، با حمایت اعضای شورای شهر در اختیار گرفته شده است.