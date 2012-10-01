کسب یک مدال جهانی افتخارات کاراته قم را تکمیل می کند

حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از کسب سه مدال از مسابقات سه مدال از سومین مرحله رقابت های لیگ جهانی کاراته در کشور اندونزی کاراته کاهای قمی در مسابقات مرحله بعد این لیگ و پیکارهای آسیایی نیز درخشیدند.



موفقیت کاراته کاهای قمی در سه مدال بین المللی و یک جام آسیایی



وی ادامه داد: بلافاصله بعد از برگزاری مسابقات مرحله سوم لیگ جهانی ملقب به کاراته وان در کشور اندونزی، در اواخر تیر ماه رقابت های کاراته قهرمانی آسیا در تمام رده های سنی برگزار شد که در این پیکارها نیز سهم تیم اعزامی قم کسب سه مدال بود.



رئیس هیئت کاراته استان قم افزود: در مرحله چهارم پیکارهای لیگ جهانی کاراته نیز که با شرکت برترین های کاراته دنیا به میزبانی کشور ترکیه برگزار شد، یک نماینده داشتیم و یک مدال خوشرنگ نقره حاصل تلاش امیر مهدی زاده از این رقابت ها بود.



وی یاد آور شد: محمدهادی داودآبادی و سعید علی پور در مسابقات مرحله چهارم لیگ جهانی کاراته وان در اندونزی که در اوایل تیر ماه برگزار شد به ترتیب موفق به کسب دو نشان نقره و یک برنز انفرادی و تیمی کومیته شدند.



عابدی بیان داشت: در مسابقات کاراته قهرمانی آسیا نیز که در اواخر تیر ماه با حضور برترین های قاره کهن در تاشکند ازبکستان برگزار شد، علیرضا قاضی در رده سنی نوجوانان و سعید علی پور و ناصر نجفی در رده سنی بزرگسالان به مدال های طلا و برنز رسیدند.



حضور یک کاراته کای قمی در رقابت های جهانی فرانسه



وی تصریح کرد: در کنار این موفقیت ها کاراته کاهای قمی در سطح کشور و در سبک های مختلف این رشته موفقیت های ارزنده ای را کسب کرده اند و قطعا اگر در رقابت های کاراته قهرمانی جهان که کمتر از دو ماه دیگر برگزار می شود، یک مدال جهانی کسب کنیم توفیقات کاراته قم در سال جاری تکمیل می شود.



عابدی با بیان اینکه در حال حاضر امید اول کاراته قم برای کسب مدال از مسابقات جهانی امیر مهدی زاده است، بیان داشت: مرحله هفتم اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته رده سنی بزرگسالان کشورمان بعد از برگزاری مرحله ششم در قم، هم اکنون در اصفهان برگزار می شود.



رئیس هیئت کاراته استان قم با اشاره به اینکه مرحله هفتم اردوی تیم ملی کاراته از امروز در شاهین شهر اصفهان پی گیری می شود، افزود: با برنامه ریزی فدراسیون کاراته، این اردو در ادامه برنامه های آماده سازی تیم ملی کاراته بزرگسالان کشورمان برای حضور در بیست و یکمین دوره مسابقات جهانی در کشور فرانسه برگزار می شود.



وی یاد آور شد: امیر مهدی زاده از استان قم به همراه سعید احمدی، بهمن عسگری، سعید فرخی، ابراهیم حسن بیگی، مازیار الهامی، علی فداکار، ذبیح الله پور شیب، سجاد گنج زاده و سامان حیدری نفرات حاضر در اردوی تیم ملی را تشکیل می دهند.

