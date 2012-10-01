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۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۲

مولایی عنوان کرد:

نمایشگاه نقاشی "احساس برای احساس" در یاسوج گشایش یافت

نمایشگاه نقاشی "احساس برای احساس" در یاسوج گشایش یافت

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن هنرهای تجسمی کهگیلویه و بویراحمد گفت: نمایشگاه نقاشی "احساس برای احساس" در یاسوج گشایش یافت.

مجتبی مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نمایشگاه شامل 40 اثر نقاشی رنگ و روغن و طراحی از نقاش هم استانی "فریبا گرجیان" است که در سبک مدرن کار شده است.

وی بیان داشت: نمایشگاه از تاریخ 10 تا 17 مهرماه در سالن نگارخانه "باران" ادره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دایر است.

مولایی با بیان اینکه موضوع نقاشیهای این هنرمند آزاد است، عنوان کرد: علاقه مندان به هنر نقاشی می توانند در دو نوبت صبح و عصر از این نمایشگاه دیدن کنند.

وی بیان داشت: این هنرمند نقاش از هنرمندان موفق انجمن هنرهای تجسمی است و تاکنون نمایشگاههای مختلفی را برپا کرده است.

کد مطلب 1709532

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