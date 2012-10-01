راهیابی ایران به اتحادیه بین المللی تعاونی ها از موفقیت های عرصه تعاون است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی ظهر دوشنبه در هفتمین جشنواره معرفی و تجلیل از کار آفرینان و تعاونگران بر تر استان خراسان رضوی گفت: نام گذاری امسال با عنوان سال بین المللی تعاون نشان از اهمیت تعاون در نظام بین الملل است.

وی اظهار کرد: 30 درصد از اقتصاد ما در بخش کشاورزی توسط تعاونی‌ها انجام می‌شود همچنین 50 درصد از حمل و نقل زمینی کشور نیز توسط تعاونی‌ها صورت گرفته و 90 درصد از صادرات فرش و پسته کشور نیز در دست تعاونی‌ها است.

وی با بیان اینکه همچنین مقرر شده صندوق حمایت از سرمایه گذاری در بخش تعاون در سال جاری 10 برابر سال‌های گذشته خدمت ارائه کند که این موارد همه نشان از توجه ویژه دولت به بخش تعاون است، تصریح کرد:امسال برای نخستین بار جمهوری اسلامی ایران توانست در مدیریت جهانی تعاونی یعنی در اتحادیه بین‌المللی تعاونی‌ها راه پیدا کرده و صندلی به خود اختصاص داده که این از موفقیت‌های بخش تعاون است.

شیخ‌الاسلامی با اشاره به این مطلب که در سال جاری توانستیم صنعت ملی توسعه بخش تعاون را نهایی کنیم و به تصویب برسانیم از دیگر اقدامات نهایی کردن لایحه اصلاح قانون بخش تعاون بوده است، گفت: اگر در جامعه به بخش های مختلف تعاون اهتمام ورزیده شود پایه های دهه پیشرفت و عدالت در کشور مستحکم خواهد شد.

وی افزود: چرا که مردمی بودن حوزه اقتصاد علیرغم تبلیغات سوئی که علیه فرهنگ اسلامی و ایرانی می شود لازمه پیشرفت جامعه در عرصه های مختلف است.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعیبا بیان اینکهبا ادغام سه وزارت خانه جهش خوبی در بخش تعاون صورت گرفته است، اظهار داشت: به دلیل هم افزایی و هماهنگی در بخش های مختلف تعاون تحرک و آزادی عمل با موفقیت چشم گیری به اجرا در آمده است.

وی افزود: امروز کار در این حوزه کار مقدس و آرمانی و بر اساس تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های نظام و انقلاب است، امروز به واقع بخش تعاون در کشور رشد خوبی داشته و بسیار درخشیده است و امیدواریم در سال جاری نیز شاهد موفقیت‌های بسیاری نسبت به سالیان گذشته باشیم و بتوانیم کسب سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی را تحقق ببخشیم.

شیخ‌الاسلامی با اشاره به تاسیس شرکت‌های تعاونی توزیع همیار گفت:‌ تاسیس شرکت‌های تعاونی توزیع همیار نیز از دیگر اقدامات ما بود که به صورت زنجیره‌ای این شرکت‌ها توزیع در بازار را بر عهده می‌گیرند و واسطه‌ها به طور کامل حذف می‌شود.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در 70 سال گذشته در جمهوری اسلامی ایران حدود 88 هزار تعاونی ایجاد شد در حالی که تنها در دولت نهم و دهم طی 7 سال اخیر 92 هزار تعاونی ایجاد شده که این نشان از اهتمام ویژه دولت به تعاون است.

وی افزود: علی‌رغم تمام تبلیغات سوء کشور نسبت به اینکه تعاون و کارهای مردمی در ایران اسلامی وجود ندارد امروز شاهد روحیه‌ای قوی در تعاونی‌های کشور هستیم، امروز به واقع تعاونگران فرماندهان و سربازان دفاع از کیان و عظمت و دستاوردهای نظام هستند و باید در این جهاد اقتصادی بیش از پیش به فعالیت بپردازند.

وزیر تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به بهره‌برداری از یک هزار طرح تعاونی در هفته تعاون سال جاری اذعان داشت: برای این تعداد هم بیش از یک هزار و 50میلیارد تومان هزینه شده که حدود 70 درصد منابع مالی توسط تسهیلات بانکی و بویژه توسط بانک توسعه تعاون تامین شده است.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به مسکن مهر گفت: از یک میلیون و 800 هزار مسکن مهر کشور یک میلیون واحد به دست تعاونی‌ها ساخته شده است که این در حالی است که در رسانه‌ها توجه زیادی به این بخش نشد.

وی با بیان اینکه فعالیت در حوزه اقتصاد به معنای امرار و معاش نیست بلکه کار در این حوزه باید در راستای تحقق آرمان های انقلاب صورت بگیرد، گفت: افزایش ظرفیت ها در زمینه تعاون نیاز جامعه است و بایستی به ارزش های تعاون بیشتر از قبل واقف شویم.

وی افزود:‌ در دین مبین اسلام نیز به ارزش‌های بی‌بدیل تعاون و کارهای گروهی و مردمی اشاره‌های بسیاری شده است، بنابراین باید در راستای ایجاد ظرفیت‌های بزرگتر در تعاون کشور اقداماتی صورت گیرد که البته تاکنون نیز اقداماتی انجام شده است.

وی تصریح کرد: با تاسیس این شرکت‌ها دست تحرکات شیطانی که با ایجاد کمبودهای مصنوعی با اعصاب و روان مردم بازی می‌کردند بسته شده و انشاءالله با تاسیس این شرکت‌ها دیگر شاهد هیچ اخلال‌گری در بازار نخواهیم بود.