به گزارش خبرنگار مهر، طرح ملی راه آهن ارومیه - مراغه به طول 184 کیلومتر در پنج قطعه بنا به دستور علی اکبر محرابیان دستیار ویژه رئیس جمهور در جریان سفر به آذربایجان غربی تا سال 92 باید به اتمام برسد، ولی تاکنون بعد از گذشت 11 سال از آغاز عملیات اجرایی، تنها قطعه اول راه آهن از مراغه تا میاندوآب به بهره برداری رسیده است.

این در حالیست که طرح بعنوان فاز یک پروژه ملی راه آهن مراغه به ارومیه بر اساس وعده های محققق نشده مسئولان باید در سال 88 به اتمام می رسید. ولی با گذشت دو سال از وعده اتمام کلی طرح، مردم شاهد محقق شدن وعده افتتاح ایستگاه میاندوآب شدند، قطعات دیگر این طرح از جمله ایستگاه مهاباد نیز که مقرر بود هفته دولت امسال افتتاح شود آماده بهره برداری نشد، تا بار دیگر وعده های مسئولان در خصوص این طرح رنگ واقعیت نگیرد.

کمبود اعتبار و همکاری نکردن برخی سازمانها در اجرای پروژه راه آهن مراغه - ارومیه در تملک و آزادسازی اراضی طی سالهای گذشته و هزاران مسایل و مشکلات موجه و غیر موجه پیش روی این طرح قرار دارد که با وجود اولتیماتوم های مسئولان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر خلع ید از پیمانکاران کم کار و بازدیدهای دوره ای مرتب از قطعات مختلف طرح نیز نتوانسته به اجرای آن شتاب دهد.

بر اساس اظهار نظرهای جدید، ریل گذاری قطعه دوم این طرح در حد فاصل ایستگاه های میاندوآب تا مهاباد به طول 36 کیلومتر به پایان رسیده و کارهای اجرایی ساختمان ایستگاه مهاباد هم رو به اتمام است. قطعه پایانی طرح در مسیر نقده، ارومیه هم به طول 55 کیلومتر تا پایان کار دولت دهم آماده بهره برداری می شود.



اما به گفته خلیل محبت خواه، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی برای اتمام این طرح ملی بیش از 2 هزار و 350 میلیارد ریال اعتبار دیگر لازم است، بطوری که قرار گرفتن در ردیف طرح های مهر ماندگار نیز نتوانسته تاکنون بر تسریع در روند اجرای این طرح بیافزاید.

صادقی: بهره برداری از قطعه سوم راه آهن تا پایان سال 91

احمد صادقی 18 شهریور ماه سالجاری در بازدید از مراحل اجرای طرح راه آهن مراغه – ارومیه در حوزه شهرستان نقده با انتقاد از عقب ماندن مراحل اجرایی این طرح در مسیر مهاباد - نقده از برنامه زمانبندی گفت: لازم است پیمانکار طرح با افزایش ماشین آلات و مدیریت صحیح زمان در تسریع اتمام این مسیر 45 کیلومتری بکوشد.



وی با اشاره به قرار گرفتن طرح راه آهن مراغه – ارومیه در جرگه طرح های مهر ماندگار گفت: عملیات اجرایی این طرح در مسیر مهاباد - نقده باید تا پایان سال به اتمام برسد.



صادقی گفت: با توجه به وضعیت آب وهوایی منطقه حداکثر 2 تا 3 ماه مفید برای تکمیل این طرح می توان متصور بود در حالی که طرح تنها 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اتمام آن همت بیشتر مسئولان و دست اندرکاران این طرح را می طلبد.

معاون وزیر راه و شهر سازی گفت: قطعه سوم خط آهن مراغه ارومیه در مسیر مهاباد تا نقده باید تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

بر اساس این اظهارات با توجه به اینکه طرح ملی راه آهن مراغه-ارومیه جزو پروژه های مهر ماندگار دولت در استان محسوب می شود و پروژه هایی که تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند تا خردادماه 92 آماده بهره برداری می شوند، با شرایط آب و هوایی منطقه باید منتظر ماند و دید این انتقاد معاون وزیر تا چه میزان موجب تسریع در روند اجرای طرح می شود.

پیمانکاران طرح ملی راه آهن مراغه- ارومیه 3 شیفته کار کنند

در این راستا استاندار آذربایجان غربی با تشکیل جلسه بررسی روند اجرایی پروژه راه آهن مراغه- ارومیه با بیان اینکه این طرح جز اولویتهای اول پروژه های عمرانی استان محسوب می شود، گفت: این پروژه در مراحل مختلف اجرایی از روند خوبی برخوردار بوده و امیدواریم تا پایان دولت دهم این پروژه بزرگ حمل و نقل استان مورد بهره برداری قرار گیرد.

وحید جلال زاده اظهار داشت: ساختمان اصلی ایستگاه راه آهن مهاباد تا پایان مهر ماه سال جاری به اتمام خواهد رسید و باید روند اجرایی ساختمان ایستگاه های ارومیه و نقده نیز با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با بیان اینکه سرعت عمل، دوشیفته و سه شیفته کردن فعالیتها و استفاده بهینه از زمان باید در دستور کار پیمانکاران این پروژه قرار گیرد، ادامه داد: چرا که ما در زمان اتمام فصل کاری استان قرار گرفته و باید از این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم.

ناظر ایستگاه های راه آهن محورهای مراغه- ارومیه به مهر گفت: عملیات احداث ایستگاه نقده هنوز آغاز نشده و ایستگاه ملکان از 10 درصد، میاندوآب 88 درصد، مهاباد 45 درصد، ارومیه از 18 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

به گفته سعید دارابی اتمام ایستگاه ارومیه نیازمند 200 میلیارد ریال اعتبار، ایستگاه نقده 65 میلیارد ریال، ایستگاه مهاباد 27 میلیارد ریال و ایستگاه میاندوآب پنج میلیارد ریال بوده که در صورت حمایت مالی و تخصیص 3100 میلیارد ریال ایستگاه ها تکمیل و سوت قطار در ارومیه فروردین 92 گوش مردم را می نوازد.

طرح راه آهن مراغه – ارومیه به طول 184 کیلومتر با هدف اتصال مرکز آذربایجان غربی به شبکه سراسری راه آهن کشور، آغاز شده و هم اکنون در مجموع با صرف یک هزار و 450 میلیارد ریال اعتبار از 65 درصد پیشرفت برخوردار است.

ضریب نفوذ شبکه ریلی در یک کشور، شاخص مهمی از توسعه اقتصادی بوده ولی با وجود قدمت 80 ساله راه ‌آهن در کشورمان، این زیرساخت مهم توسعه اقتصادی و ترانزیتی در آذربایجان غربی از ضریب نفوذ کمتری برخوردار است.

