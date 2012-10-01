تعداد بیکاران در حوزه یورو افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، آمار منتشر شده از سوی یورو استات موسسه آمار اتحادیه اروپا نشان میدهد که تعداد بیکاران در حوزه یورو با اندکی افزایش رو به رو شده است. البته هر چند تعداد بیکاران در حوزه یورو 34000 نفر افزایش یافته، اما نرخ بیکاری همچنان در سطح 11.4 درصد باقی مانده است. اسپانیا با بیش از 25.1 درصد بیکاری بیشترین و اتریش با 4.5 درصد پایینترین نرخ بیکاری را در حوزه یورو به خود اختصاص دادهاند. نرخ بیکاری در آلمان نیز 5.5 درصد بوده است.
آمارهای منتشر شده از سوی یورو استات نشان میدهد که میانگین نرخی بیکاری در میان جوانان در حوزه یورو به 22.8 درصد و در اسپانیا 52.9 رسیده است. همچنین بیش از 50 درصد جوانان یونانی بیکار هستند. اسپانیا و یونان دارای بیشترین نرخ بیکاری در میان سایر کشورهای حوزه یورو میباشند و هر دو کشور با کاهش هزینهها و افزایش مالیاتها درصدد کاهش سطح بدهیهای خود هستند.
طبق آمار منتشر شده از سوی یورو استات، نرخ بیکاری در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا 10.5 درصد است و تعداد بیکاران در این کشورها به 25.5 میلیون نفر رسیده است.
نظر شما