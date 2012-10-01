پرداخت 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن مهر از سوی بانک مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی شفیعی ظهر دوشنبه در مراسمی که با حضور آیت الله محسن حیدری عضو مجلس خبرنگان رهبری و امام جمعه موقت اهواز در محل مدیریت شعب بانک مسکن استان خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: طرح مسکن مهر که از آن به عنوان بزرگترین طرح عمرانی تاریخ دولت یاد می شود، رویای خانه دار شدن افراد کم درآمد را محقق کرده است.

وی افزود: کارکنان بانک مسکن نیز با نیل به این هدف مقدس و نگاهی معنوی به این کار، به صورت شبانه روزی در حال، فعالیت هستند تا بتوانند جوابگوی حجم بالای کار در طرح مسکن مهر و پرداخت تسهیلات به متقاضیان باشند.



شفیعی تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون بانک مسکن در پرداخت تسهیلات مسکن مهر هیچ مشکلی برای این طرح عظیم عمرانی در استان خوزستان ایجاد نکرده و تسهیلات در کمترین زمان ممکن به دست سازندگان رسیده است.



مدیر شعب بانک مسکن استان خوزستان در خصوص میزان پرداخت تسهیلات مسکن مهر استان خوزستان از ابتدای آغاز این طرح تاکنون اظهار کرد: تاکنون برای 76 هزار و 810 واحد مسکونی طرح مسکن مهر 10 هزار و 319 میلیارد ریال تسهیلات به متقضایان پرداخت شده است.



شفیعی عنوان کرد: همچنین برای آماده سازی محوطه های مسکن مهر در خوزستان نیز تاکنون 423 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده این در حالی است 441 میلیارد ریال قرارداد برای این کار منعقد شده است.



وی به مشارکت بانک مسکن در پرداخت تسهیلات بافت فرسوده شهری در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: تاکنون برای نوسازی سه هزار و 610 واحد مسکونی شهر در شهرهای مختلف استان خوزستان 597 میلیارد و 796 میلیون ریال به متقاضیان پرداخت شده است.



شفیعی به پرداخت وام بهسازی مناطق روستایی توسط بانک مسکن اشاره کرد و افزود: از ابتدای آغاز این طرح تاکنون به 16 هزار و 247 متقاضی روستایی به مبلغ یک هزار و 324 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده به گونه ای که این بانک نقش موثری در مقاوم سازی خانه روستایی در استان داشته است.



مدیر شعب بانک مسکن استان خوزستان تاکید کرد: خوشبختانه طرح مسکن مهر در حال رسیدن به دوران شکوفایی است و انتظار می رود با بهره برداری کامل از طرح های دست ساخت، مشکل کمبود مسکن در کشور به میزان قابل قبولی کاهش یابد.