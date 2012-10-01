1625 اثر تاریخی و معنوی سیستان و بلوچستان در فهرست آثار ملی به ثبت رسید

حسنعلی شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ثبت این تعداد آثار در فهرست ملی کشور گویای ظرفیت مستعد سیستان و بلوچستان برای ایجاد موزه های تاریخی، فرهنگی، مردم شناسی و صنایع دستی است.

وی با اشاره به آداب و سنن غنی منطقه، ظرفیت شهرستان های استان را برای ایجاد موزه های محلی مستعد دانست.

وی افزود: در نظر داریم تا ابتدای فصل دوم سال آینده زمینه افتتاح 10 موزه را در سیستان و بلوچستان فراهم نماییم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان بیان داشت: برخی از بناهای در نظر گرفته شده برای این منظور، آماده بهره برداری و برخی نیز در دست مرمت می باشند که با اتمام مرمت، برنامه ریزی برای تجهیز این مکان ها صورت می گیرد.

وی گفت: این موزه های جدید با نام های مشاهیر و باد سیستان، موزه محلی و فرش زهک، محلی خاش، محلی سرباز، محلی ایرانشهر، موزه بمپور، موزه شهدای زهک، آب چابهار و موزه محلی معماری سیب و سوران افتتاح خواهند شد.

وی با اشاره به موزه منطقه ای جنوب شرق افزود: با افتتاح این موزه، سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از استان های مهم در حوزه موزه داری تبدیل شده است.