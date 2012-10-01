تصاویر تله رباتهای مبارز با جرایم خیابانی

به گزارش خبرگزاری مهر، جرمی رابینز ناوسروان نیروی دریای ارتش آمریکا با کمک محققان دانشگاه بین المللی فلوریدا درنظر دارد سیستمهای تله رباتیکی تشکیل دهد که به افسران معلول اجرای قانون کمک کند با استفاده از این رباتها به محل خدمت خود بازگردند.

رابینز ایده استفاده از تله رباتیک را راهی برای بازنشستگی اجباری هزاران افسر پلیس در طول سال می داند که در نتیجه معلولیت حین خدمت مجبور به بازنشستگی هستند. وی برای پیشبرد هدف خود 20 هزار دلار به طور شخسی به محققان آزمایشگاه کشف دانشگاه بین المللی فلوریدا کمک کرده و تضمینی برای وام 50 میلیون دلاری از موسسه شناخت انسان و ماشین فراهم کرده است.

طرح اولیه ربات پیشنهاد شده

براساس اظهارات رابینز، ما می خواهیم از تله رباتها استفاده کنیم تا برای افسران نیروی پلیس و ارتش فرصتی برای خدمت در حوزه اجرای قانون فراهم کنیم. یک افسر پلیس معلول به همراه یک تله ربات می تواند بسیاری از عملکردهای یک افسر عادی را به دست آورد.

وی افزود: درحال حاضر تله رباتیک راه خود را به دنیای ماشینها، اقتصاد و ارتش باز کرده و گسترش آن تا حوزه اجرای قانون صرفا یکی از جلوه های پیشرفت است.

ربات امانت گرفته شده از موسسه شناخت انسان و ماشین برای پیشبرد این پروژه

دو ربات امانتی از موسسه شناخت انسان و ماشین که در اصل با بودجه 2 میلیون دلاری برای سازمان پروژه‌های پیشرفته دفاعی آمریکا ساخته شده به برنامه ربات جنگجوی شهری معروف است. جری پت رئیس این گروه و گروه موسسه شناخت انسان و ماشین اکنون با آزمایشگاه کشف دانشگاه بین المللی فلوریدا کار می کنند تا دو ربات دیگر در سطح ارتش برای وظایف مبارزه با جرم بسازند.

طرحهای ابتدایی نمونه اولیه این ربات توسط دانشجویان دانشگاه بین المللی فلوریدا رسم شده است و گروه های مختلفی در این رابطه تشکیل شده تا چالشهای مختلف پیش روی رباتهای اجرای قانون چون قابلیت حرکت، ارتباطات، قابلیت تعامل را پاسخگو باشند.

موسسه شناخت انسان و ماشین دو ربات به پروژه دانشگاه بین المللی فلوریدا امانت داده است

هدف این گروه ها ساخت رباتهایی است که بتواند در فضاهای پرجمعیت گشت زنی کرده و در مناطق حساس چون بنادر و تأسیسات هسته ای عملیات تجسس انجام دهد. این نمونه اولیه دربرگیرنده قابلیتهای تصویری، صوتی و حسی است.

براساس اظهارات رابینز نکته جالب درباره این پروژه این است که از این ربات برای استفاده مجدد از افراد در محل خدمت خود استفاده می شود نه اینکه آنها کاربردی برای جایگزینی انسان داشته باشند.