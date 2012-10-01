مدیریت محیط تعاملی در اولویت برنامه های تبلیغات اسلامی زنجان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی دشتکی افزود: هفته دفاع مقدس یادآور دلاوریهای افرادی است که با نثار جان خود حیات دوباره به جامعه اسلامی دمیدند و شایسته است هر سال این روزهای مقدس بیش از پیش گرامی داشته شود.



وی افزود: برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان بر اساس سند چشم انداز سازمان و بر اساس سند فرادستگاهی تنظیم شده و این اداره کل با جدیت تمام به دنبال اجرای هرچه بهتر این برنامه هاست.



وی با بیان اینکه مدیریت محیط تعاملی در راس برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان است یادآور شد: اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان با بهره گیری از مدیریت محیط تعاملی و تقویت ارتباطات عاطفی در بین مردم تلاش کرده است تا برنامه های فرهنگی خود را با همکاری و مشارکت هرچه بیشتر مردم برگزار کند و این یکی از عوامل موفقیت این اداره کل است.



وی یادآور شد: نهادسازی مردمی و استفاده از پتانسیل مردم نیز از جمله اولویت های این اداره کل است و این موضوع باعث شده تا مردم در حوزه فرهنگی مطالباتی از مسئولین داشته باشند .



وی ادامه داد : توجه ویژه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی و محرومیت زدایی در این حوزه از دیگر اقدامات اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان در سالهای گذشته بوده است .



حجت الاسلام دشتکی افزود : در استان زنجان به دلیل اتحاد و یکپارچگی که در بین مسئولین وجود دارد برنامه های فرهنگی در اولویت است و همه مسئولین تلاش می کنند تا برنامه های فرهنگی به بهترین شکل در استان پیاده شود .



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گفت: نگاه کارشناسی فرهنگی نیز در استان به برنامه های فرهنگی بسیار عالی است و همکاری خوبی در راستای پیاده شدن برنامه های فرهنگی در استان دیده می شود.



وی با اشاره به اینکه اگر در حوزه فرهنگی فعالیتی نباشد حوزه های دیگر نیز به نتیجه مطلوب نمی رسند گفت: اولویت اول همه دستگاهها و مردم باید برنامه های فرهنگی باشد.

حجت الاسلام فیروزعلی خسروی رئیس اداره فرهنگی و امور تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان ضمن تبریک میلاد با سعادت امام رضا(ع) و خواهر گرامی شان حضرت معصومه(س) گفت : ملت ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس اوج عزت و فداکاری خود را در دفاع از ارزشهای اسلامی به نمایش گذاشت.



وی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس دشمن با تمام توان تلاش می کرد تا بر نظام اسلامی خدشه وارد کند خاطرنشان کرد: فرزندان رشید ایران اسلامی در این کارزار با نیروی ایمان توانستند در مقابل تمام دنیای کفر بایستند.



رئیس اداره فرهنگی و امور تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان تصریح کرد : آنچه که باید در زندگی امروز بر آن توجه جدی کنیم نظم در زندگی است و ما تا مادامی که بر این مساله دقت لازم نداشته باشیم ، نمی توانیم آنچنان که باید و شاید در برنامه ریزیهایمان موفق عمل کنیم .



وی ادامه داد: در طرح استقرار، یک روحانی به مدت یکسال به همراه خانواده خود در یکی از مناطق مستقر می شود و به بیان احکام دینی می پردازد .



حجت الاسلام خسروی با اشاره به اینکه روحانیون در خط مقدم جنگ نرم هستند یادآور شد: روحانیون باید با تشریح توطئه های دشمنان علیه نظام اسلامی تمام نقشه های شوم آنان را نقش بر آب کنند.



در ادامه این برنامه حجت الاسلام حسن بیات مدیر حوزه های علمیه استان زنجان به اهمیت کار تبلیغ پرداخت و گفت : بسیاری از افراد عمر خود را بی خود تلف می کنند و از درک واقعی عمر خود غافلند در حالی که عمر زود گذر است و از آن باید در خدمت به مردم بهره برد .



وی ادامه داد : انسان تا وقتی سالم است قدر عمر خود را نمی داند ولی وقتی بیمار و یا یک گرفتاری پیش آمد آن وقت است که قدر سلامتی و عمر خود را می داند .



مدیر حوزه های علمیه زنجان تصریح کرد : نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نعمت های زیادی را به مردم داده است که از جمله آنها وجود روحانیون هستند که باعث توسعه فرهنگی دینی می شوند و در هر جا روحانی و عالم قدم گذاشته، خیر و برکت در آنجا حاکم شده و این اقشار توانسته اند مردم را بیش از پیش به خدا نزدیک کنند .



حجت الاسلام بیات افزود : زندگی انسان وقتی زیبا می شود که این زیبایی به زندگی دیگران نیز سرایت کند و زندگی وقتی بهتر می شود که انسان بتواند مردم را به قرآن و خدا نزدیک تر کند .



مدیر حوزه های علمیه زنجان با بیان اینکه ائمه اطهار (ع) بر اهمیت خواندن قرآن تاکید داشته اند گفت : هر کس قرآن را تعلیم دهد در عالم فرشتگان از جایگاه والایی برخوردار می شود .



وی خواندن قرآن را موجب آمرزش گناهان برشمرد و تاکید کرد : اگر شما باعث شوید در خانه ای قرآن خوانده شود یا محبت و همدلی به خانه ها رود ، زندگی ها را زیبا کرده اید .



وی یادآور شد: آسایش و امنیت روانی را روحانیون باید در جامعه تقویت کنند ، چرا که دشمن هم اکنون تلاش دارد روحیه مردم را تضعیف کند .



در ادامه این برنامه یوسف اماملو معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان نیز به اهمیت هوشیاری از توطئه های دشمنان تاکید کرد و افزود : در این برهه از زمان دشمن تلاش دارد مردم را از نظام ناامید کند و روحیه یاس و ناامیدی را حاکم کند و لذا باید با آگاهی از این توطئه ها گذشت .



وی گفت: امروز دشمن تلاش دارد با اختلافات داخلی و موضوعات اقتصادی روحیه مردم را تضعیف کند و مشابه این حرکتها در صدر اسلام هم بوده است .



اماملو با بیان اینکه روحانیون وظیفه سنگینی در دفاع از ارزشهای اسلامی دارند ،تاکید کرد : نقشه های دشمنان در مباحث فرهنگی آمیخته به مسایل اقتصادی است .

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان اظهار داشت: روحانیون باید روحیه امید و نشاط را در جامعه ترویج دهند .



وی با بیان اینکه برای کادرسازی یک روحانی هزینه های زیادی شده است تصریح کرد : روحانی باید خود را وقف مسجد کند تا بتواند به سوالات شرعی مردم پاسخ دهد .



اماملو با اشاره به اینکه کار روحانیون سخت و طاقت فرساست گفت: روحانیون در خط مقدم جنگ نرم دشمن هستند و باید برای آگاه سازی مردم این قشر تلاش مضاعف کنند .