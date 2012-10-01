مهلت ثبت نام "طرح ملی تلاوت" در مشهد تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مقدم کیا اظهارکرد: تلاش ما این است که خوش‌خوان‌های نوجوان را در سطح کشور شناسایی کرده و قاریان ملی و بین‌المللی تربیت کنیم.

وی با بیان اینکه طرح ملی تلاوت قرآن ویژه نوجوانان پسر بین 10 تا 16 سال فعالیت خود را آغاز می‌کند، اضافه کرد: این طرح می کوشد تا استعدادهای قرآنی را کشف و پرورش دهد.

وی عنوان کرد: مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی وزارت ارشاد با همکاری 16 موسسه قرآنی در 13 استان کشور اجرای این طرح را بر عهده دارد.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در این طرح با گذراندن دو دوره آموزشی مقدماتی و پیشرفته، تمامی آموزش‌های مربوط به قرائت، صوت و لحن و تجوید را همراه با آموزش‌های صرف و نحو، ترجمه و تدبر آیات قرآنی و حفظ قرآن، خواهند گذراند.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با دبیرخانه ستاد طرح ملی تلاوت در مشهد با شماره 28ـ 8489827 ـ 0511 تماس برقرار کنند.