آمریکا موضوع سلاح شیمیایی را دستاویزی برای حمله به سوریه قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ، ولید المعلم گفت: آمریکا سعی می کند که از موضوع سلاح شیمیایی برای حمله به سوریه استفاده کند.

وی افزود: این موضوع (سلاح شیمیایی) ساخته افکار دولت آمریکاست. آنها با یاوه هایی از این قبیل به دنبال حمله به سوریه مشابه جنگ علیه عراق هستند.

وزیر خارجه سوریه گفت: موضوع سلاح شیمیایی در سوریه یاوه ای بیش نیست و آیا این عاقلانه است که ما علیه ملت خود از سلاح شیمیایی استفاده کنیم؟

خبر دیگر اینکه پایگاه روسیا الیوم به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند: مناطق سد ببلوران، المیدان، خربه کولاس در حومه لاذقیه شاهد درگیری های ارتش سوریه با گروههای مسلح سوری بوده است.

شاهدان مذکور بیان کردند: ارتش سلاح با استفاده از توپخانه با گروههای مسلحی که مجهز به انواع سلاحها بودند مقابله کردند.

منابع پزشکی در لاذقیه از زخمی شدن چهار نفر از نیروهای ارتش سوریه و انتقال آنها به بیمارستان لاذقیه خبر دادند. این در حالی است که شمار زیادی از گروههای مسلح نیز کشته و زخمی شده اند.

شاهدانی عینی نیز گزارش دادند: آتش سوزی گسترده ای در این مناطق که عمدتا جنگلی است رخ داده است. جنگلی و صعب العبور بودن سبب شده است که این مناطق لاذقیه به محلی برای تروریستها مبدل شود.