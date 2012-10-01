۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۸

ولید المعلم:

آمریکا موضوع سلاح شیمیایی را دستاویزی برای حمله به سوریه قرار داده است

وزیر خارجه سوریه ضمن یاوه خواندن ادعاهای آمریکا درباره سلاح شیمیایی سوریه آن را دستاویزی برای واشنگتن برای به راه انداختن جنگی علیه سوریه مشابه جنگ سال 2003 عراق دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ، ولید المعلم گفت: آمریکا سعی می کند که از موضوع سلاح شیمیایی برای حمله به سوریه استفاده کند.

وی افزود: این موضوع (سلاح شیمیایی) ساخته افکار دولت آمریکاست. آنها با یاوه هایی از این قبیل به دنبال حمله به سوریه مشابه جنگ علیه عراق هستند.

وزیر خارجه سوریه گفت: موضوع سلاح شیمیایی در سوریه یاوه ای بیش نیست و آیا این عاقلانه است که ما علیه ملت خود از سلاح شیمیایی استفاده کنیم؟

خبر دیگر اینکه پایگاه روسیا الیوم به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند: مناطق سد ببلوران، المیدان، خربه کولاس در حومه لاذقیه شاهد درگیری های ارتش سوریه با گروههای مسلح سوری بوده است.

شاهدان مذکور بیان کردند: ارتش سلاح با استفاده از توپخانه با گروههای مسلحی که مجهز به انواع سلاحها بودند مقابله کردند.

منابع پزشکی در لاذقیه از زخمی شدن چهار نفر از نیروهای ارتش سوریه و انتقال آنها به بیمارستان لاذقیه خبر دادند. این در حالی است که شمار زیادی از گروههای مسلح نیز کشته و زخمی شده اند.

شاهدانی عینی نیز گزارش دادند: آتش سوزی گسترده ای در این مناطق که عمدتا جنگلی است رخ داده است. جنگلی و صعب العبور بودن سبب شده است که این مناطق لاذقیه به محلی برای تروریستها مبدل شود.

