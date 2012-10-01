اصناف اهرم اصلی چرخه اقتصادی کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی ظهر امروز در همایش پلیس، امنیت و اصناف شهرستانهای غرب استان تهران که با حضور سرهنگ هلالی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا، سرهنگ اصلانی فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران، سرهنگ لطیفی رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی غرب استان تهران، ائمه جمعه و سایر مسئولان شهرستان شهریار برگزار شد، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تمامی دورانها با اقتدار و سربلندی همواره برای ملت ایران، امنیت و آسایش فراهم آورده است.

هراس دشمن، مرهون تلاش بی وقفه نیروی انتظامی است

وی ادامه داد: طی دوران هشت سال دفاع مقدس، نیروی انتظامی علاوه بر حضور پررنگ در جبه های نبرد حق علیه باطل، توانست در اقصی نقاط کشور نیز امنیت مطلوبی ایجاد کند به نحوی که با وجود منافقین و توطئه های دشمن مبنی بر ایجاد آشوب در مملکت، آرامش و امنیت در کشور برقرار بود.

این مسئول عنوان کرد: همچنانکه در حال حاضر نیز با وجود مکر دشمنان و هدفگذاریهای آنان در تخریب اسلام و نا امن نشان دادن کشورهای اسلامی، ایران از امنیت بسیار بالایی در میان کشورهای جهان برخوردار است و این مهم مرهون تلاشهای شبانه روزی و زحمات بی وقفه ماموران نیروی انتظامی است.

همبستگی ملی مهمترین دستاورد فرهنگی دفاع مقدس است

نوده فراهانی گفت: هشت سال دفاع مقدس هزاران بهره و سود برای ایران اسلامی داشت که مهمترین آنها استقلال کشور بود و بعد از آن می توان به همبستگی بی نظیری که در جامعه ایجاد شد، اشاره کرد، که این همبستگی مهمترین دستاورد فرهنگی دفاع مقدس به شمار می آید و به واسطه همین همبستگیها، کشور توانست بر تمام فشارهای اقتصای، فرهنگی، سیاسی و... دشمنان غلبه کند.

رئیس شورای اصناف کشور با اشاره به تحریم های غرب علیه ایران، افزود: هم اکنون نیز وضعیت اقتصادی کشور در شرایطی همچون دوران دفاع مقدس قرار دارد و دشمن از طرق مختلف درصدد ضربه زدن و آسیب رسانی به نظام جمهوری اسلامی است، به همین دلیل امروز نیز باید بیشتر از گذشته دست به دست هم داده تا بحران اقتصادی را پشت سر گذاشته و بر دشمنان پیروز شویم.

فرهانی اضافه کرد: در این میان اصناف به عنوان اهرمهای چرخه اقتصادی کشور، نقش موثری در رشد تولیدات ملی و استقلال اقتصادی کشور دارند و با توجه به نامگذاری رهبر معظم انقلاب مبنی بر تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، باید تلاش بیشتری در زمینه تحقق این شعار ملی داشته باشند.

کلاسهای آموزشی اجباری برای متقاضیان جواز کسب

وی بیان کرد: برخی اخلالگران و سودجویان، با انواع تخلف از جمله گرانفروشی، برخورد نامناسب، فروش اجناس بی کیفیت و... قصد دارند نام و اعتبار اصناف را در میان مردم، بد جلوه دهند و از این طریق به مقاصد شوم خود که همان ایجاد تفرقه و اختلاف بین افراد جامعه است، برسند.

این مسئول افزود: در این راستا برای افرادی که قصد اخذ مجوز در حوزه اصناف را دارند، کلاسهای آموزشی و توجیهی اجباری از جمله درس مکاسب، در نظر گرفته شده است که متقاضیان مجوز باید این دوره ها را بگذرانند.