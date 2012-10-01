  1. حوزه و دانشگاه
۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۴

علمی کاربردی اعلام کرد:

برگزاری دوره پودمانی مدیریت خانواده در موسسات آموزش عالی

برگزاری دوره پودمانی مدیریت خانواده در موسسات آموزش عالی

به گفته سرپرست مرکز آموزش‌های عالی آزاد، موسسات آموزش عالی آزاد می توانند مجری دوره کاردانی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معصومیان اضافه کرد: در راستای برون­سپاری فرآیند اجرای دوره کاردانی علمی­کاربردی پودمانی غیرحضوری رشته مدیریت خانواده، موسسات آموزش عالی آزاد با شرایطی مانند رعایت تمام مقررات، دستورالعملها و استانداردهای آموزشی دانشگاه، ارایه سامانه جامع آموزشی دوره مورد نظر، ارائه تمام خدمات آموزشی به دانشجویان موجود و داوطلبان جدید در سراسر کشور به صورت غیرحضوری، تامین فضاهای آموزشی و مدرس مورد نیاز جهت ارایه واحدهای حضوری در سراسر کشور، تشکیل کلاسهای رفع اشکال در سطح کشور و برگزاری آزمون مطابق استانداردها به صورت همزمان و در سراسر کشور، می­توانند درخواست اجرای این دوره را حداکثر تا 22 مهرماه از طریق سامانه مرکز آموزش­های عالی آزاد به آدرس http://www.hctc.uast.ac.ir ، ارایه کنند.

وی اظهار داشت: سایر شرایط و جزئیات پس از موافقت کلی این مرکز با طرح پیشنهادی موسسه منتخب، اعلام خواهد شد.
 

کد مطلب 1709655

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