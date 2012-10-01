برگزاری دوره پودمانی مدیریت خانواده در موسسات آموزش عالی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معصومیان اضافه کرد: در راستای برون­سپاری فرآیند اجرای دوره کاردانی علمی­کاربردی پودمانی غیرحضوری رشته مدیریت خانواده، موسسات آموزش عالی آزاد با شرایطی مانند رعایت تمام مقررات، دستورالعملها و استانداردهای آموزشی دانشگاه، ارایه سامانه جامع آموزشی دوره مورد نظر، ارائه تمام خدمات آموزشی به دانشجویان موجود و داوطلبان جدید در سراسر کشور به صورت غیرحضوری، تامین فضاهای آموزشی و مدرس مورد نیاز جهت ارایه واحدهای حضوری در سراسر کشور، تشکیل کلاسهای رفع اشکال در سطح کشور و برگزاری آزمون مطابق استانداردها به صورت همزمان و در سراسر کشور، می­توانند درخواست اجرای این دوره را حداکثر تا 22 مهرماه از طریق سامانه مرکز آموزش­های عالی آزاد به آدرس http://www.hctc.uast.ac.ir ، ارایه کنند.

وی اظهار داشت: سایر شرایط و جزئیات پس از موافقت کلی این مرکز با طرح پیشنهادی موسسه منتخب، اعلام خواهد شد.

