اصناف و بازاریان ساری اهانت به پیامبر اکرم(ص) را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران ظهر دوشنبه در تجمع بازاریان و اصناف شهرستان ساری گفت: بازاریان و اصناف همواره برای دفاع از نظام اسلامی در طول تاریخ از ارزش های انقلاب اسلامی دفاع کردند.



حجت الاسلام یوسف یوسف پور افزود: در 33 سال انقلاب اسلامی بازاریان و کسبه در تمام عرصه این نظام وارد میدان شده و حضور آنان بررنگ بوده است.



مسئول بسیج اصناف شهرستان ساری، اقدام وحشیانه و ضد استکباری ساخت فیلم موهن به ساحت پیامبر گرامی اسلام را محکوم کرد.



رجب علی باقری افزود: بازاریان و کسبه شهرستان ساری از خداوند متعال می خواهند تا دشمنان اسلام و سازننده این فیلم را نابود سازد.



در این مراسم بازاریان با شعارهای اعتراض آمیز، انزجار خود را از اقدام فیلمساز آمریکایی سازنده فیلم موهن علیه پیامبر اکرم(ص) اعلام و خواستار برخورد مجامع بین المللی با حرمت شکنان شدند.