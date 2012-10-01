اصناف و بازاریان ساری اهانت به پیامبر اکرم(ص) را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران ظهر دوشنبه در تجمع بازاریان و اصناف شهرستان ساری گفت: بازاریان و اصناف همواره برای دفاع از نظام اسلامی در طول تاریخ از ارزش های انقلاب اسلامی دفاع کردند.
حجت الاسلام یوسف یوسف پور افزود: در 33 سال انقلاب اسلامی بازاریان و کسبه در تمام عرصه این نظام وارد میدان شده و حضور آنان بررنگ بوده است.
مسئول بسیج اصناف شهرستان ساری، اقدام وحشیانه و ضد استکباری ساخت فیلم موهن به ساحت پیامبر گرامی اسلام را محکوم کرد.
رجب علی باقری افزود: بازاریان و کسبه شهرستان ساری از خداوند متعال می خواهند تا دشمنان اسلام و سازننده این فیلم را نابود سازد.
در این مراسم بازاریان با شعارهای اعتراض آمیز، انزجار خود را از اقدام فیلمساز آمریکایی سازنده فیلم موهن علیه پیامبر اکرم(ص) اعلام و خواستار برخورد مجامع بین المللی با حرمت شکنان شدند.
ساری - خبرگزاری مهر: اصناف، بازاریان و اتحادیه های صنفی مرکز استان، با برپایی تجمع اعتراض آمیز در مقابل مسجد جامع ساری، اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) را محکوم کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران ظهر دوشنبه در تجمع بازاریان و اصناف شهرستان ساری گفت: بازاریان و اصناف همواره برای دفاع از نظام اسلامی در طول تاریخ از ارزش های انقلاب اسلامی دفاع کردند.
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