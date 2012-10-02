خشایار اعتمادی؛ خواننده پاپ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چند وقت پیش از طریق دوستانم متوجه شدم که در اینترنت و از یک صفحه نامعلوم من را تهدید به اخاذی می‌کنند. وی در مورد مورد این اخاذی توضیح داد: این افراد از من می‌خواستند که یا به شماره حسابی که داده بودند مبلغی را واریز کنم و یا آهنگ‌های آلبوم جدیدم را با صدای فرد دیگری دراینترنت پخش کرده و مانع از فروش آلبوم من می‌شوند.

وی ادامه داد: در همان دوره زمانی بود که متاسفانه باخبر شدم که آهنگی از همین آلبوم در اینترنت منتشر شده است و سایت‌هایی نیز آن را برای دانلود کردن در اختیار مخاطبان اینترنتی قرار داده است.

اعتمادی افزود: از‌‌ همان موقع که این قطعه منتشر شد، پیغام‌های تهدیدآمیزی را در صفحه شخصی‌ام دریافت می‌کردم که در آن افرادی نا‌شناس، با طلب رقم‌های سنگین از من ادعا می‌کردند که در صورت عدم پرداخت این ارقام، تمام آلبوم "تو محکومی به برگشتن" را روی اینترنت منتشر خواهند کرد. من ماجرا را زیاد جدی نگرفتم و چند روزی همین طور سپری شد. تا اینکه متاسفانه قطعه دو صدایی من با رضا صادقی در فضای مجازی منتشر شد و به نوعی خطر را حس کردم.



این خواننده لو رفتن این آهنگ را برابر با به هدر رفتن سرمایه کاری و مالی تعداد زیادی از دوستان و همکارانش دانست و گفت: اگر این کار باب می‌شد برای آینده موسیقی ایران و برای همه هنرمندان بسیار خطرناک می‌شد. وی افزود: این تهدیدات ادامه پیدا کرد تا یک کار دیگر من با صدای فرد دیگری برایم فرستادند و بازهم ضرب‌العجل معلوم کرده بودند که اگر مبلغ درخواستی آنها را پرداخت نکنم آهنگ‌ها را یکی پس از دیگری منتشر می‌کنند.



خواننده آلبوم "عاشقی هرکی هرکی شده" بیان کرد: متاسفانه در آنچه که برای من فرستاده شده بود الفاظ بسیار بسیار توهین‌آمیز و الفاظ بسیار بدی در مورد امام رضا(ع) داشت که دیگر کاسه صبرم را لبریز کرد و با مشورت با رضا صادقی شکایت‌نامه‌ای به پلیس "فتا" ناجا و "دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای" ارائه دادیم.



وی با اظهار قدردانی ویژه خود و رضا صادقی به‌عنوان نمایندگان هنرمندان موسیقی از پلیس فتا پیگیری‌های این واحد انتظامی را دلیلی برای جلوگیری از یک معضل فرهنگی دانست و گفت: پلیس فتا در 48 ساعت و با تحقیقات زیاد خود موفق به حل و فصل این قضیه شدند و متهمان را دستگیر کردند.



خشایار اعتمادی، تاکنون نزدیک به ۸۰ شب اجرای کنسرت داشته‌است و در سه جشنواره شرکت کرده که از جمله آن‌ها می‌توان به جشنواره پاپ و ‏ دو جشنواره بین‌المللی در ایران و جشنواره بین‌المللی موسیقی مسلمانان سارایوو ‏W.O.M.F‏ اشاره کرد.

وی در حال حاضر رییس هیات مدیره و مدیرعامل کانون موسیقی امروز ایرانیان است.‏ از آثار منتشر شده اعتمادی می‌توان به "دلشوره"، "مثل هیچ کس"، "خاتون"، "یادته"، "طعنه"، "لیلا"، "عاشقی هر کی‏ هر کی شده" و "خدا تو رو ببخشه" اشاره کرد.