کالاهای فاقد برچسب اصالت از ابتدای آبان قاچاق محسوب می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم در اطلاعیه ای با اعلام اینکه در تاریخ 28 شهریورماه ابلاغیه ای در خصوص ارسال موجودی انبار به تمام شرکت های تحت امر سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ارسال شد آورده است: بنا به درخواست این شرکت ها و انجمن ها و کمیسیون های مربوطه این زمان تا پایان مهرماه تمدید شده است تا کلیه شرکت ها برای آخرین بار فرصت داشته باشند طبق این دستورالعمل فهرست موجودی انبار خود را اعلام کنند.



در این اطلاعیه تصریح شده است: پس از پایان این زمان تمامی محصولات فاقد برچسب کنترل اصالت و سلامت معتبر، قاچاق محسوب و مطابق قانون با آن برخورد می شود.



همچنین مسئولیت فروش اقلام بدون برچسب در بازار متوجه شرکت ها و نمایندگی های عرضه کننده آن کالا اعلام شده است.



معرفی رئیس جدید مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در مراسم معرفی رئیس جدید مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی با تقدیر از زحمات دکتر پرهام مدیرعامل سابق این مرکز سید جلال اسحاق حسینی از اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم را به سمت سرپرست مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی شهید بهشتی منصوب کرد.



سید شمس الدین حجازی در این مراسم، تکریم و توجه به نیازهای درمانی بیماران را از وظایف خطیر مراکز درمانی دانست افزود: امروز دانشگاه علوم پزشکی قم در مقایسه با سالهای گذشته از جایگاه مناسبت تری در ارزیابی های کمی و کیفی قرار دارد که کسب این موفقیت ها در گرو کار دسته جمعی و همکاری تمامی کارکنان در سطوح مختلف است.



وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام گرفته در زمینه تکمیل و گسترش فعالیتهای بیمارستانی در مرکز شهید بهشتی و موفقیت های بدست آمده در این مرکز اظهار داشت: با راه اندازی این مرکز در دولت نهم وعزم دولت دهم برای گسترش سطح خدمات این مرکز بسیاری از فعالیت های تخصصی درمانی که تا پیش از این نیاز به انتقال بیمار به مراکز درمانی سایر شهرها را داشت در استان ایجاد شده است.



حجازی با تاکید بر برنامه ریزی و اجرای طرح های کارشناسی در جهت استقرار برنامه اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی در بیمارستانها افزود: باید در اجرای طرح ها و برنامه ها نظم و انضباط و بهره گیری از تجربه های دیگران را در نظر گرفت تا راه موفقیت بیش از بیش هموار شود.

