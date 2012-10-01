سالانه سه میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در سیستان و بلوچستان تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کیخا با اشاره به توانمندی‌ ها و استعدادهای خاص استان در تولید انواع محصولات گرمسیری و نیمه گرمسیری و محصولات خارج از فصل و تولیدات دامی و شیلاتی اظهار داشت: کل تولیدات بخش کشاورزی سه میلیون و 400 هزار تن است که از این میزان، دو میلیون و 243 هزار تن تولیدات زراعی، 377 هزار تن تولیدات باغی، 196 هزار تن تولیدات دامی، 165 هزار تن تولیدات شیلاتی و 400 هزار تن به سایر تولیدات اختصاص دارد.

وی کل اراضی قابل کشت سیستان و بلوچستان را 409 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: درحال حاضر 260 هزار هکتار زیرکشت محصولات زراعی و باغی قرار دارد.

وی شاخص ‌ترین مشکلات بخش کشاورزی را خشکسالی و کمبود آب، نبود الگوی مناسب کشت، کمبود نقدینگی تشکل‌ ها، پایین بودن راندمان مصرف آب، بدهکار بودن بهره ‌برداران به سیستم بانکی و کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی برشمرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان داشت: مهم‌ ترین راه نجات کشاورزی استان استفاده بهینه از آب و خاک، اجرای طرح ‌های نوین آبیاری به ویژه انتقال آب با لوله، توسعه صنعت بیمه آب و خاک کشاورزی است.

وی با اشاره به اینکه اشتغال سیستان و بلوچستان وابسته به بخش کشاورزی است، گفت: از 44 هزار نفر سهم اشتغال استان در سالجاری 13 هزار و 500 نفر به بخش کشاورزی اختصاص داده شده است که با برنامه ‌ریزی ‌های انجام شده و حمایت مسئولان به تحقق این امر کمک خواهد کرد.